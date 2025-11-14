Globo lança ‘Próxima Página’, série sobre ética e ambição na literatura

A Globo está avançando na produção da novela “Próxima Página”, que vai ao ar às 19h e está prevista para 2026. A trama prometerá uma mescla de drama familiar, rivalidades criativas e romances em meio ao dinâmico mercado editorial. A história gira em torno de Íris, uma jovem com o sonho de publicar seu primeiro livro. No entanto, sua vida dá uma reviravolta ao descobrir que foi plagiada por um autor consagrado, enquanto também enfrenta conflitos internos relacionados à sua origem.

Íris se muda para São Paulo após a morte da mãe, em busca de novas oportunidades na literatura. Ela se inscreve em um concurso de uma grande editora, onde acaba se aproximando de Osvaldo, seu pai biológico, um fato que permanece desconhecido por ambos. O ambiente na editora logo se torna tenso, especialmente devido à presença de Tamara, agente influente e esposa de Osvaldo, que vê Íris como uma competidora perigosa.

Durante sua jornada, Íris inicia um romance com Cássio Lamira, um escritor de renome que enfrenta um bloqueio criativo após a morte de sua esposa. No entanto, a relação deles se deteriora quando Íris descobre que Cássio publicou como seu o livro que ela tinha escrito para o concurso, um desfecho que se torna um dos pontos centrais do conflito na história.

A novela também inclui personagens importantes, como João, o amigo de infância e primeiro amor de Íris, e Hugo, um homem charmoso que faz parte do triângulo amoroso central.

Com um total de 179 capítulos planejados, “Próxima Página” vai seguir a tendência das novelas das 19h, que têm focado em histórias urbanas e emocionais, abordando temas como ética, carreira artística e empoderamento feminino. A obra é escrita por Juan Jullian e Luciana Pessanha, contando com a colaboração de outros roteiristas e sob a direção artística de André Câmara.