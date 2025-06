Família contesta relato oficial sobre morte de detento em Nevada

FILE - This undated image provided by Amy Estrada shows Patrick Odale in North Las Vegas, Nev. (Amy Estrada via AP, File)

Família de Detento em Nevada Contesta Causa da Morte e Acusa Funcionários de Uso Excessivo de Força

A família de um detento de Nevada, que morreu enquanto estava sob custódia, está contestando o relato oficial sobre sua morte, conforme apresentado em um relatório do legista. Eles alegam que os funcionários da prisão usaram força excessiva e destruíram evidências em vídeo do incidente.

Um processo foi movido esta semana no Tribunal Distrital do Condado de Clark. Nele, a família de Patrick Odale, que tinha 39 anos, afirma que ele não estava agindo de forma errática, como indicado no relatório do legista, mas estava sofrendo uma crise de asma. No dia de sua morte, em dezembro de 2023, Odale se aproximou dos guardas da Southern Desert Correctional Center, um estabelecimento de segurança média próximo a Las Vegas.

De acordo com o processo, ao invés de ajudar Odale, os guardas o agrediram, soltaram spray de pimenta nele e o imobilizaram de forma violenta, com o rosto voltado para o chão. Ele foi declarado morto logo em seguida.

A ação judicial alega que o Departamento de Correções de Nevada, incluindo sua direção e os guardas, estavam envolvidos em um esforço para encobrir a gravidade dos ferimentos de Odale e o uso da força pelos oficiais. O processo afirma: “Patrick sofreu uma morte dolorosa e prolongada”.

O relatório do legista, finalizado em agosto de 2024, menciona que Odale faleceu devido a "asfixia posicional e mecânica no contexto de restrição por parte da polícia". No entanto, também afirma que foram encontrados níveis baixos de metanfetamina e um sedativo animal em seu sistema, sugerindo que as drogas foram um "contribuinte importante" para a sua morte, que foi classificada como homicídio pelo legista do Condado de Clark.

O processo questiona a decisão do legista de mencionar as drogas como fatores que contribuíram para a morte, ignorando os outros ferimentos de Odale. Imagens de autópsia apresentadas na ação mostram hematomas roxos nos ombros, costas, pulsos e lábios de Odale. Enquanto o relatório do legista descreve esses ferimentos como "trauma leve por impacto", a família os qualifica como "lesões críticas".

Odal teve uma sentença de até dois anos de prisão em 2023 por posse de um cartão de crédito roubado e tentativa de porte de arma. Ele faleceu semanas antes de sua prevista libertação.

“Estávamos contando os dias para sua volta. Em vez de recebê-lo em casa, lamentamos sua morte e não tivemos chance de nos despedir”, declarou sua filha de 15 anos, em uma nota divulgada por um grupo que defende os direitos de prisioneiros.

Segundo o relatório do legista, os guardas alegaram que Odale estava "errático e rosnando" na noite de sua morte, o que levou ao uso do spray de pimenta e sua contenção em um quarto de armazenamento com ferramentas até que ele começasse a "se debater". Depois, ele foi imobilizado e levado à enfermaria da prisão.

No entanto, o processo revela que outros presos que testemunharam o incidente afirmaram que Odale implorava por atendimento médico, dizendo que não conseguia respirar. Esses detentos também relataram ter visto os guardas baterem a cabeça de Odale contra a estrutura de uma porta de aço ao removê-lo do quarto.

Parte da situação foi capturada em vídeo de segurança. O relatório do legista menciona que pode haver uma lacuna na gravação. As imagens mostram Odale gemendo enquanto é levado à enfermaria, com as mãos algemadas por trás das costas. Após uma pausa nas gravações, o vídeo mostra os funcionários da prisão realizando reanimação cardiopulmonar (RCP) em Odale, já inconsciente.

O Departamento de Correções do estado não divulgou o vídeo à família de Odale ou ao advogado que os representa, James Urrutia. Ele também está representando a família de outro detento, Christian Walker, que morreu após ser agredido por guardas na High Desert State Prison, também perto de Las Vegas. O processo envolvendo Walker contesta o relatório do legista e acusa os funcionários da prisão de tentativas de encobrimento.

Walker teve o rosto inchado e coberto de sangue quando morreu sob custódia em abril de 2023. O legista do caso concluiu que a causa da morte foi natural, decorrente de problemas cardíacos.