Cidade brasileira tem maior acervo de itens da NASA fora dos EUA

Imagine estar em um lugar onde a conquista da Lua ganha vida, com peças autênticas da Nasa e experiências que te levam direto para os anos 60! Desde março de 2024, Balneário Camboriú, uma joia do litoral de Santa Catarina, abriga o Space Adventure, que é o maior acervo de itens originais da agência espacial americana fora dos Estados Unidos. É uma oportunidade imperdível de mergulhar nos bastidores das missões que mudaram a história da humanidade!

### Um tesouro espacial no coração de Santa Catarina

Localizado na Avenida das Flores, no bairro dos Estados, o Space Adventure é como um museu interativo. Com mais de 300 peças autênticas dos programas Mercury, Gemini e Apollo, o parque oferece uma verdadeira imersão na era de ouro da exploração lunar. “É como entrar em um pedaço da história da Nasa”, conta Rafael Reisman, curador e idealizador do projeto. São mesas de controle, partes de foguetes e muitos outros itens que contam histórias de inovação e coragem.

### Peças que fizeram história

O acervo do parque é realmente impressionante! Imagine ver de perto o traje reserva do astronauta Buzz Aldrin, que foi usado como backup na missão Apollo 11, a que levou o homem à Lua em 1969. Há também uma bota original, ainda com vestígios de poeira lunar, cuidadosamente preservada. “Esses itens são únicos e trazem a emoção de estar tão perto de algo que esteve na Lua”, explica Ana Paula Castro, guia do parque. Além disso, você vai encontrar vestimentas térmicas para o frio lunar e até uma rocha lunar exposta para o público.

### Simulador de decolagem lunar recria a emoção de um lançamento espacial

E o Space Adventure não é só uma exposição estática. Um dos grandes atrativos é o simulador de decolagem lunar, que proporciona a emoção de um lançamento espacial em uma sala com projeções em 360 graus. “A sensação é de realmente estar deixando a Terra”, compartilha João Silva, um visitante entusiasmado. Também há réplicas em tamanho real do módulo lunar e da sala de controle de Houston, mostrando como as equipes da Nasa coordenavam as missões.

### Quer saber como os astronautas fazem para ir ao banheiro no espaço?

E se você sempre ficou curioso sobre como os astronautas lidam com as necessidades básicas no espaço, o parque tem as respostas! São vários painéis e exposições que mostram curiosidades, como o sistema de coleta de urina usado nas missões. E você ainda pode ver fotos e informações sobre os primeiros animais enviados ao espaço, um marco importante na corrida espacial. “Esses detalhes mostram o quanto a agência espacial precisou inovar para superar desafios”, destaca Reisman.

O parque conta também com um planetário externo, resultado de uma parceria com o Museu de História Natural de Nova York, que apresenta projeções em 4K, levando os visitantes a uma viagem pelo cosmos. Para os fãs de tecnologia, há games com realidade virtual moderna, além de um café temático, perfeito para relaxar entre uma atração e outra. “É um lugar para todas as idades, de crianças a adultos fascinados pela ciência”, enfatiza Mariana Lopes, gerente do parque.

O Space Adventure fica aberto de segunda a quinta, das 9h às 18h, e de sexta a domingo, incluindo feriados, das 9h às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do parque. “Estamos orgulhosos de trazer um pedaço da história da Nasa para o Brasil”, celebra Reisman.