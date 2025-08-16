Notícias

Consequências do atraso no pagamento do IPVA

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Saiba o que pode acontecer se você deixar o IPVA atrasar
Saiba o que pode acontecer se você deixar o IPVA atrasar

Com a obrigatoriedade de ser pago anualmente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um compromisso importante para quem possui carro. Ignorar essa obrigação pode trazer uma série de problemas, desde multas até a apreensão do veículo, por isso é bom ficar atento.

Quando uma pessoa atrasa o pagamento do IPVA, além das multas, também pode incorrer em juros. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, o valor pode aumentar em 0,33% por mês, podendo ainda ser aplicado um acréscimo da taxa Selic. Em outros locais, após 60 dias de atraso, a multa pode atingir cerca de 20% do montante devido.

Para ter uma ideia mais clara, se a pessoa precisa pagar um IPVA de R$ 2.648,80, a penalidade diária por atraso seria de R$ 8,74. Depois de alguns meses, isso pode somar mais de R$ 500,00, incluindo os juros. E a situação pode ficar realmente complicada: quem não paga o imposto pode ver seu nome inscrito na Dívida Ativa, o que dificulta muito a vida financeira, como a realização de operações bancárias ou a solicitação de empréstimos. Além disso, se o IPVA não for quitado, pode gerar até sete pontos na CNH, sem contar que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pode não ser emitido, resultando em uma multa de R$ 293,47.

Caso o veículo seja apreendido, para retirá-lo do pátio, todos os débitos, inclusive multas, precisam ser regularizados. Enquanto isso, o carro pode continuar gerando custos, já que o proprietário terá que arcar com R$ 40,72 por dia e um valor de R$ 20,06 para a liberação. E se o carro precisar ser rebocado, esse serviço custa R$ 407,22.

Por isso, é fundamental manter o pagamento do IPVA em dia. Ser organizado com as finanças e prestar atenção aos prazos evita muitos aborrecimentos. Existem várias formas de pagamento, facilitando a quitação desse imposto e garantindo que você aproveite seu veículo sem preocupações. É um cuidado simples que pode fazer toda a diferença no dia a dia.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

As melhores dicas para o perfume durar mais tempo na sua pele

Dicas para aumentar a duração do perfume na pele

23 minutos atrás
As 8 melhores flores para quem tem pouco espaço no jardim

Oito flores ideais para jardins pequenos

53 minutos atrás
Disney está oferecendo desconto exclusivo para viagens em família

Disney anuncia desconto especial para viagens em família

1 hora atrás
Caças dos EUA escoltaram avião de Putin no Alasca com quatro F-35 de quinta geração, projetados para missões furtivas estratégicas

Caças dos EUA escoltam avião de Putin no Alasca pela primeira vez

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo