Três restaurantes em torno de Paris para você descobrir

Descubra Restaurantes Descolados na Região Parisiense

Para quem busca uma experiência gastronômica única, sem sair da região de Paris, três restaurantes se destacam. Eles oferecem ambientes surpreendentes e pratos criativos que prometem agradar ao paladar. Confira a seguir onde fazer sua reserva.

Splash – Um Toque de Verão em Asnières-sur-Seine

Localizado a apenas 10 minutos de Paris, o Splash traz uma atmosfera praiana rara. Com uma ampla terrasse, piscina e móveis brancos, o local convida ao relaxamento.

O cardápio é inspirado na culinária do sul, apresentando opções como peixes grelhados, saladas frescas e carnes marinadas. A proposta é chique, mas acessível, sendo perfeita para um almoço de verão com amigos.

Além disso, o restaurante oferece uma vista deslumbrante sobre o rio Sena, ideal para apreciar um pôr do sol enquanto saboreia um dos seus coquetéis artesanais.

📍 Bistrot Splash, Port Van Gogh, 92600 Asnières-sur-Seine

Monsieur Claude – Um Bistrô nas Nuvens

Em Rueil-Malmaison, o Monsieur Claude quebra os paradigmas do bistrô tradicional. Instalado a 14 metros de altura, o restaurante proporciona uma visão privilegiada da cidade.

Idealizado pelo chef Danny Khezzar, finalista do programa Top Chef, este bistrô oferece um cardápio enxuto com pratos locais e criativos que mudam frequentemente. O ambiente é iluminado e acolhedor, com um design que remete a um loft artístico.

Além da comida, o espaço conta com um piano central, música ao vivo e coquetéis originais, tornando-se um lugar vibrante e repleto de charme.

📍 Monsieur Claude, Pl. Line Renaud, 92500 Rueil-Malmaison

Micheline – Gastronomia em uma Antiga Estação de Trem

Em Sèvres, o Micheline ocupa uma antiga estação de trem que foi cuidadosamente reformada. O espaço conserva elementos como tijolos expostos, ferro forjado e detalhes em madeira, criando um ambiente elegante e inusitado.

A cozinha do Micheline é generosa e bem elaborada, focada em pratos clássicos revisitados dentro de um conceito bistrô-chic. Este restaurante também faz parte do grupo de Danny Khezzar e oferece uma atmosfera mais intimista, perfeita para jantares românticos ou almoços relaxantes.

📍 Bistrot Micheline, 2 Grande Rue, 92310 Sèvres

Uma Experiência Gastronômica na Île-de-France

Os restaurantes Splash, Monsieur Claude e Micheline estão reinventando a forma de desfrutar refeições na área metropolitana de Paris. Combinando natureza, design moderno e ousadia culinária, esses locais trazem novas opções para quem procura sair da rotina.

É aconselhável fazer reservas com antecedência, especialmente no verão, já que esses lugares se tornaram destinos populares entre os amantes da boa comida.