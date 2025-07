Expert XP 2025 tem programação destacada e cobertura do InfoMoney

A Expert XP 2025 inicia nesta sexta-feira (25) no São Paulo Expo, dando início à 15ª edição do maior festival de investimentos do mundo. O evento acontece até sábado (26) e deverá reunir mais de 45 mil pessoas, superando a participação do ano anterior. A programação é intensa e abrange temas como finanças, política, tecnologia e inovação.

Criada em 2011 como uma convenção interna da XP Inc., a festa se tornou um dos principais fóruns globais para discutir o futuro dos investimentos. Desde 2017, a Expert XP é aberta ao público e tem atraído figuras de destaque tanto do Brasil quanto do exterior. Entre os convidados deste ano, estão o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, o ex-governador da Califórnia e ator Arnold Schwarzenegger, o escritor Morgan Housel e o surfista Kelly Slater, famoso por ser 11 vezes campeão mundial, além de várias outras personalidades influentes no mundo financeiro e político.

Os principais tópicos a serem discutidos incluem os efeitos da política monetária sobre a inflação, juros e PIB. Também haverá debates sobre renda fixa, bolsas de valores, fundos imobiliários (FIIs) e gestão de recursos. Nomes respeitados do setor financeiro, como Luis Stuhlberger da Verde Asset, Rodrigo Azevedo da Ibiúna, e Felipe Guerra da Legacy Capital, são alguns dos gestores que participarão do evento.

A política terá um lugar de destaque na programação, com a presença de líderes, como Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás). Outros representantes importantes, como Renan Filho, ministro dos Transportes, e João Campos, prefeito do Recife, também participarão, discutindo temas relevantes sobre cenários eleitorais e gestão pública.

As atividades terão início nesta sexta-feira, às 10h30, com a abertura feita por Guilherme Benchimol e Thiago Maffra, respectivamente presidente do conselho e CEO da XP. O evento se estenderá até o final da tarde de sábado, com a participação de Kelly Slater, que será recebido pela apresentadora e empresária Glenda Kozlowski.

A Expert XP 2025 manterá o formato imersivo das edições anteriores, com mais de 117 horas de conteúdo ao vivo e a participação de mais de 300 palestrantes. Os assuntos abordarão ainda inteligência artificial, sustentabilidade, comportamento financeiro e desenvolvimento de carreira.

O InfoMoney, portal de notícias financeiras, também estará presente durante os dois dias do evento, oferecendo uma cobertura especial. O portal celebra seus 25 anos de história com um espaço próprio, onde jornalistas apresentarão painéis temáticos que incluem tópicos variados, desde fundos imobiliários até inteligência artificial, política e estratégia empresarial. Além disso, o InfoMoney fornecerá entrevistas exclusivas, análises e os principais destaques do evento em suas plataformas digitais.