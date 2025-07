Atração turística: a rua mais bonita do mundo é no Brasil

Ao longo dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que compõem o Brasil, podemos encontrar ruas incríveis, mas uma se destaca como uma das mais bonitas do mundo. Essa beleza fica em Porto Alegre, no Sul do país, e é conhecida como o “Túnel Verde”.

A Rua Gonçalo de Carvalho é famosa por seu impressionante corredor de árvores, que se estende por cerca de 500 metros. Essa rua ganhou notoriedade em 2008, quando o biólogo português Pedro Nuno Teixeira Santos compartilhou fotos do local em suas redes sociais, despertando a curiosidade e o encanto de muitas pessoas.

O que torna esse lugar ainda mais especial é a combinação de centenas de tipuanas que, com suas folhas exuberantes, tingem o ambiente de verde. É nesse cenário que a rua foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico e Ambiental de Porto Alegre em 2006, principalmente por conta dos esforços para preservar as árvores.

Preservação de árvores na rua foi fruto de ação coletiva de moradores

Nos últimos anos, a Rua Gonçalo de Carvalho enfrentou ameaças, como planos para a construção de um grande estacionamento que comprometia a sobrevivência das árvores. Em resposta, os moradores se uniram em um verdadeiro movimento para proteger sua rua. A pressão foi tão grande que o prefeito da época, José Fogaça, acabou assinando um decreto que destacava a importância da via, garantindo sua preservação.

Embora a denominação de “rua mais bonita do mundo” seja uma homenagem informal, a beleza do lugar justificou a fama, transformando-o em um importante ponto turístico da cidade. As fotos do Túnel Verde circulam pela internet, atraindo visitantes e admiradores.

Árvores da rua mais bonita do mundo caíram em 2016

Infelizmente, nem tudo são flores. Em 2016, Porto Alegre foi atingida por uma grande tempestade que derrubou várias árvores da Rua Gonçalo de Carvalho. A força do vento foi tanta que muitas delas não resistiram, e a via ficou interditada por horas devido à quantidade de galhos espalhados.

Desde então, algumas áreas do Túnel Verde permaneceram com espaços vazios. Embora as árvores derrubadas ainda não tenham sido replantadas, a rua continua a manter sua beleza característica, graças às que sobraram e à força da comunidade que a defende. É um lembrete de como a união pode fazer a diferença em tempos de crise.