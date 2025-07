Estela é vítima de sequestro planejado por Ernesto

Um dos momentos mais impactantes da novela “Êta Mundo Melhor!” está prestes a acontecer nas próximas semanas. A personagem Estela, interpretada por Larissa Manoela, vai viver uma situação dramática ao ser sequestrada por Ernesto, vivido por Eriberto Leão. Esses dois personagens têm uma história complicada, marcada por traumas do passado.

De acordo com informações, esse sequestro será um ponto de virada na trama, introduzindo uma atmosfera de tensão e mistério. O sequestro ocorre em um barco, no rio Tietê. Ernesto ignora os pedidos da jovem enfermeira para que ele pare o passeio e a leva cada vez mais longe. Durante o trajeto, ele revela suas intenções, dizendo: “Finalmente, tenho uma grande chance de mudar de vida. E você decide se intrometer?”. Esse momento aumenta a sensação de perigo.

Conforme o barco se afasta, Estela entra em desespero e pede ajuda. Ela grita: “Alguém me ajuda!”, mas Ernesto se mantém cruel e debochado. Ele responde: “Pode gritar, docinho. Ninguém vai aparecer pra te ajudar.” Essas trocas de fala intensificam o clima de angústia e mostram o lado violento de Ernesto, que volta a ser uma ameaça para os personagens da novela.

No episódio seguinte, a polícia encontra o barco à deriva, mas Estela não está lá. O caso rapidamente se torna uma notícia abordada nas publicações fictícias da novela, com manchetes como “Enfermeira desaparece no rio Tietê”. O desaparecimento de Estela provoca uma onda de preocupação, especialmente entre as crianças da Casa dos Anjos, onde ela trabalha como professora. Sem pistas sobre seu paradeiro, o público é levado a questionar se Estela foi assassinada ou se ainda há esperança de encontrá-la com vida.

Esses acontecimentos estão programados para serem exibidos entre o final de setembro e o início de outubro, prometendo uma sequência de capítulos emocionantes e reveladores. A novela “Êta Mundo Melhor!” deve chegar ao fim em 27 de fevereiro de 2026 e, até agora, tem registrado uma audiência média de 19,5 pontos na Grande São Paulo, mostrando-se uma das produções mais longas das 18h na Globo, com cerca de 208 capítulos no total.

No que diz respeito ao time criativo, os primeiros 30 capítulos da novela foram escritos por Walcyr Carrasco, mas a produção agora está sob a responsabilidade de Mauro Wilson, que trabalha em colaboração com a diretora artística Amora Mautner.

Além disso, a próxima novela das seis já foi confirmada. “A Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, está prevista para estrear em março de 2026, dando continuidade à tradição da faixa de novelas no horário.