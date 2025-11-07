Evite 7 erros que elevam os gastos de motoristas sem perceber

Economizar combustível se tornou uma preocupação para muitos motoristas, especialmente com os preços nas alturas. Todo centavo conta, né? O que acontece é que, na busca por soluções rápidas, algumas pessoas acabam adotando hábitos que, ao invés de ajudar, pioram a situação.

Especialistas destacam que certos comportamentos comuns estão atrapalhando a economia e aumentando os gastos com manutenção. Vamos entender melhor como pequenos erros podem fazer uma grande diferença no seu bolso?

Erros que prejudicam o consumo

Um erro frequente é a crença de que engatar marchas altas em qualquer situação vai ajudar a economizar combustível. Na verdade, isso é um mito. Em subidas ou em trechos que exigem mais força, o sistema de injeção do carro acaba enviando mais combustível para compensar a marcha errada. O resultado? O consumo vai lá para cima.

Outro equívoco comum é rodar com o tanque quase vazio, achando que isso vai trazer algum benefício. Na realidade, essa prática só dá a impressão de que o tanque rende mais, porque o ponteiro demora mais para descer. Mas não se enganem: o consumo não muda.

As acelerações rápidas e as freadas bruscas também pesam no consumo de combustível. Manter uma velocidade suave e constante é sempre mais eficiente, especialmente no trânsito das cidades. E não podemos esquecer da importância da manutenção preventiva. Pneus murchos, filtros velhos e falhas no motor aumentam o gasto, enquanto pneus alinhados e filtros em dia podem fazer você economizar até 10% no consumo.

Dirigir em alta velocidade na pressa de “chegar mais cedo” também não ajuda. Essa alta velocidade aumenta a resistência do ar e, assim, o consumo de combustível. Outro ponto: se você ficar preso em um engarrafamento, tente desligar o motor se a espera for longa. Isso evita um vazamento desnecessário de combustível.

E atenção! Transportar peso demais no carro, como itens esquecidos no porta-malas ou um número excessivo de passageiros, também impacta no consumo. O motor precisa trabalhar mais e, consequentemente, você gasta mais.

Boas práticas que funcionam

Para reduzir os gastos com combustível, algumas boas práticas são essenciais. Tente evitar acelerações desnecessárias, mantenha uma velocidade constante e não esqueça de fazer revisões periódicas. Cuide bem dos pneus, troque filtros quando necessário e elimine os itens que você não precisa carregar. Prestar atenção nas recomendações do fabricante é uma forma de evitar erros comuns, e isso pode resultar em uma economia real no dia a dia.