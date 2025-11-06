Notícias

Capa de celular de aço inoxidável de 2,7 kg oferece alternativa para desintoxicação digital

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Capa de 2,7 kg usa fadiga física para reduzir vício em smartphones, custa até US$ 500 e busca financiamento no Kickstarter
Capa de 2,7 kg usa fadiga física para reduzir vício em smartphones, custa até US$ 500 e busca financiamento no Kickstarter

Uma empresa chamada Matter Neuroscience lançou uma capa de celular bem inusitada. Pesando impressionantes 2,7 kg, essa capa promete ajudar quem tem dificuldades para largar o celular. A ideia pode parecer estranha, mas a proposta é usar a fadiga física como um aliado para limitar o tempo de tela.

Ao invés de seguir a tendência de capas leves e descoladas, a startup decidiu criar um modelo sólido e pesado. Feita de aço inoxidável, a capa é tão densa que seu peso chega a ser maior que o de um MacBook Pro de 16 polegadas. Ela é composta por duas partes que se fixam ao celular com parafusos.

A proposta da fadiga como controle de uso

Inspirada em um telefone dos anos 80, a capa é grande e volumosa, dificultando um uso rápido do smartphone. A ideia é que essa dificuldade sirva como um lembrete para que os usuários reconsiderem o tempo que passam nas telas.

Segundo os criadores, a fadiga nas mãos e braços cria um ciclo de feedback que desincentiva o uso excessivo do celular. Ah, e essa sobrecarga pode até ajudar a tonificar os músculos, mas apenas os mais aficionados da academia vão ver vantagem nisso!

Além disso, tirar a capa é uma tarefa que requer uma chave Allen para separar as partes metálicas. O processo pode ser chato e demorado, o que desestimula qualquer tentativa rápida de remover o acessório.

Valor, versões e situação da campanha

Atualmente, essa capa pesada está em fase de financiamento coletivo no Kickstarter. Para aqueles que querem adquirir o produto, o investimento inicial é de US$ 210. Para quem está disposto a encarar o desconforto de uma versão ainda mais pesada, existe uma opção em latão, disponível por US$ 500.

A Matter Neuroscience espera arrecadar US$ 75.000 para viabilizar o projeto, mas até agora, a campanha tinha conseguido apenas US$ 17.000. É uma proposta ousada que promete fazer os usuários pensarem duas vezes antes de pegarem o celular!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

nova Carteira de Identidade Nacional substitui o RG até 2032 com CPF como número único, QR Code e integração ao Gov.br. Entenda prazos, emissão e segurança.

Nova Carteira de Identidade Nacional substituirá RG até 2032

2 horas atrás
China registra cometa 3I/ATLAS com Tianwen-1; ExoMars TGO e Mars Express somam dados e indicam aceleração não gravitacional nas observações.

China captura imagens inéditas do cometa 3I/ATLAS em Marte

4 horas atrás
O castelo medieval que nunca foi destruído e ainda pertence à mesma família há mais de 850 anos (33 gerações)

Castelo medieval em família há 850 anos permanece intacto

5 horas atrás
Idosos ganham nova proteção com a Lei do Superendividamento: renegociação de dívidas com preservação da renda essencial e limitação de cobranças abusivas.

Lei assegura que idosos fiquem livres de dívidas com proteção da renda

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo