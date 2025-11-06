Capa de celular de aço inoxidável de 2,7 kg oferece alternativa para desintoxicação digital

Uma empresa chamada Matter Neuroscience lançou uma capa de celular bem inusitada. Pesando impressionantes 2,7 kg, essa capa promete ajudar quem tem dificuldades para largar o celular. A ideia pode parecer estranha, mas a proposta é usar a fadiga física como um aliado para limitar o tempo de tela.

Ao invés de seguir a tendência de capas leves e descoladas, a startup decidiu criar um modelo sólido e pesado. Feita de aço inoxidável, a capa é tão densa que seu peso chega a ser maior que o de um MacBook Pro de 16 polegadas. Ela é composta por duas partes que se fixam ao celular com parafusos.

A proposta da fadiga como controle de uso

Inspirada em um telefone dos anos 80, a capa é grande e volumosa, dificultando um uso rápido do smartphone. A ideia é que essa dificuldade sirva como um lembrete para que os usuários reconsiderem o tempo que passam nas telas.

Segundo os criadores, a fadiga nas mãos e braços cria um ciclo de feedback que desincentiva o uso excessivo do celular. Ah, e essa sobrecarga pode até ajudar a tonificar os músculos, mas apenas os mais aficionados da academia vão ver vantagem nisso!

Além disso, tirar a capa é uma tarefa que requer uma chave Allen para separar as partes metálicas. O processo pode ser chato e demorado, o que desestimula qualquer tentativa rápida de remover o acessório.

Valor, versões e situação da campanha

Atualmente, essa capa pesada está em fase de financiamento coletivo no Kickstarter. Para aqueles que querem adquirir o produto, o investimento inicial é de US$ 210. Para quem está disposto a encarar o desconforto de uma versão ainda mais pesada, existe uma opção em latão, disponível por US$ 500.

A Matter Neuroscience espera arrecadar US$ 75.000 para viabilizar o projeto, mas até agora, a campanha tinha conseguido apenas US$ 17.000. É uma proposta ousada que promete fazer os usuários pensarem duas vezes antes de pegarem o celular!