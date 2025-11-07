Bruno Mazzeo e Carlos Alberto de Nóbrega no ‘Conversa com Bial’

Na sexta-feira (7), o programa “Conversa com Bial” receberá Bruno Mazzeo e Carlos Alberto de Nóbrega para discutir o humor no Brasil. A conversa abordará o legado da comédia nacional e a influência de Chico Anysio, além de apresentar a série documental “Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem”, criada por Mazzeo como tributo a seu pai.

Este episódio ocorre em um momento de transição para o programa, que deverá ser encerrado no fim deste ano. A Globo decidiu interromper a exibição diária, que acontece desde 2017, devido à diminuição da audiência e à dificuldade em manter um número constante de convidados relevantes. Segundo fontes, a emissora está planejando um novo formato semanal que terá discussões mais profundas, semelhante ao programa “Na Moral”, que foi uma das produções mais significativas da carreira de Pedro Bial.

Atualmente, o “Conversa com Bial” é transmitido de segunda a sexta-feira, às 23h45, após o “Jornal da Globo”, e tem Bial como apresentador, com direção de Fellipe Awi e Mairo Fischer, além da produção de Anelise Franco.

Antes da mudança, os telespectadores poderão revisitar momentos icônicos da comédia brasileira através das lembranças compartilhadas por Carlos Alberto de Nóbrega e Bruno Mazzeo. A expectativa é que a interação garanta uma reflexão rica sobre o passado e o futuro do humor no Brasil.