XXKK Exchange é listado no CoinMarketCap, avançando na inovação

XXKK Exchange é listada no CoinMarketCap, ampliando sua visibilidade no mercado de criptomoedas

A plataforma de negociação de ativos digitais XXKK Exchange foi oficialmente listada no CoinMarketCap, um dos principais agregadores de dados do mercado de criptomoedas no mundo. Essa conquista é um passo importante para a empresa, reforçando seu compromisso com a transparência, o alcance global e a credibilidade no setor.

O CoinMarketCap é reconhecido como uma referência fundamental na avaliação da conformidade, transparência e posicionamento de uma exchange no mercado. Para conseguir essa listagem, a XXKK Exchange passou por um rigoroso processo de verificação em várias etapas, demonstrando sua infraestrutura de alta qualidade, segurança e operação clara. A plataforma agora oferece dados de negociação em tempo real, acessíveis ao público.

Uma oferta diversificada de produtos

Atualmente, a XXKK Exchange disponibiliza a negociação à vista de mais de 200 tokens, incluindo moedas populares como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), e muitas outras. Além disso, a plataforma conta com mais de 150 produtos de contratos e inovou com ativos sintéticos que refletem o desempenho de ações nos Estados Unidos, criando uma conexão mais forte entre os ativos digitais e os mercados financeiros tradicionais.

A oferta de produtos da XXKK inclui também contratos futuros para commodities como ouro, petróleo e gás natural, bem como derivados de índices, proporcionando aos investidores mais opções e flexibilidade na alocação de ativos.

Segurança e conformidade robustas

Desde o início, a XXKK Exchange manteve padrões elevados de segurança. Seu sistema de proteção conta com a segregação de carteiras frias e quentes, autorização de múltiplas assinaturas e monitoramento de risco em tempo real impulsionado por inteligência artificial. A empresa também possui um fundo de segurança dedicado para proteger contra riscos de mercado extremos.

Em termos de conformidade global, a XXKK possui licenças regulatórias importantes, como a MSB dos Estados Unidos e do Canadá, além da FSA de St. Vincent. A exchange implementa rigorosas medidas de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti Lavagem de Dinheiro), além de um sistema de Prova de Reservas que permite aos usuários verificar que os ativos na plataforma estão totalmente respaldados, aumentando assim a transparência e a confiança.

Aumento da visibilidade e transparência

Com a listagem no CoinMarketCap, a XXKK Exchange espera aumentar significativamente a visibilidade de seus pares de negociação, a profundidade de liquidez e as tendências de mercado em tempo real. Isso pode ajudar a plataforma a expandir sua influência internacional e atrair mais usuários.

Futuro e melhorias na experiência do usuário

No futuro, a XXKK pretende fortalecer ainda mais sua conformidade global e capacidades tecnológicas. Os planos incluem o lançamento de serviços mais localizados para transferências com moeda local, criação de recursos de negociação em cópia, ferramentas de estratégia e interação com a comunidade, visando sempre otimizar a experiência do usuário e garantir um ambiente de negociação diversificado e eficiente.

Promoções para novos usuários

A partir de hoje, novos usuários podem se registrar gratuitamente e realizar tarefas simples para receber um bônus de boas-vindas de até $8.888, dando início à sua jornada no mundo das criptomoedas. Além disso, depósitos em USDT recebem um bônus de 2% de cashback em cada transação.

Sobre a XXKK Exchange

A XXKK Exchange é uma plataforma de finanças digitais multifuncional, criada por uma equipe internacional com vasta experiência em finanças e tecnologia blockchain. A empresa se dedica a unir o financiamento tradicional e o ecossistema Web3 por meio de produtos financeiros inovadores e segurança de nível institucional.

A plataforma convida todos a aproveitarem as oportunidades do mercado e a experimentarem uma nova era de negociação em criptoativos com custos baixos e altos rendimentos.