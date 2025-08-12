Moto Monster Chopper tem pneus de 1,17 metro e motor potente

A Monster Chopper é uma motocicleta que definitivamente chama a atenção, e não é por acaso. Com um design ousado e uma engenharia inovadora, ela promete entregar uma experiência única no mundo das motos. Criada pela Grind Hard Plumbing Co., a ideia por trás dessa máquina gigante é a tração na neve. Já imaginou pilotar uma moto com rodas que lembram as de uma retroescavadeira? Pois é, essa é a proposta!

As rodas de 46 polegadas, que equivalem a cerca de 1,17 metros, dão uma ideia do tamanho desse verdadeiro “monstro”. Para fazer essa belezura andar, a equipe instalou um motor potente da KTM. E para facilitar o controle em qualquer situação, usaram um sistema de direção hidráulica, o que ajuda muito na hora de maniobrar.

Um projeto inovador

A Grind Hard Plumbing Co. é conhecida por seus projetos inusitados. Em suas redes sociais, você encontra criações bem curiosas, desde um carro de goleiro com motor de Yamaha R1 até esportivos transformados em motos de neve. A Monster Chopper, no entanto, se destaca. Une a robustez das rodas de retroescavadeira com um motor de alto desempenho.

O propulsor escolhido foi da KTM 1290 Super Adventure, com impressionantes 160 cv e torque máximo de 140 Nm. O som do motor, combinado com o barulho distinto dos pneus, cria uma experiência sonora inigualável. O quadro, feito à mão, passou por muitas horas de trabalho meticuloso. Resultado? Um chassi forte que suporta essas enormes rodas.

Manobras desafiadoras

Controlar a Monster Chopper não é tarefa fácil. Para que tudo funcione direitinho, eles adaptaram um sistema de direção hidráulica, semelhante ao que se vê na Bimota Tesi. Esse sistema centralizado na roda dianteira, apesar de mais simples, entrega eficiência nas manobras.

Além disso, a suspensão incorporou peças do quadro de uma Honda CBR900RR, mostrando a verdadeira mistura de componentes de diferentes modelos para alcançar um resultado excepcional. Pilotar essa moto, como mostram os vídeos, exige um equilíbrio cuidadoso; o piloto precisa manter os pés próximos ao chão para garantir a estabilidade.

Os criadores mencionaram que ainda pretendem fazer ajustes para melhorar a dirigibilidade, permitindo que a Monster Chopper percorra distâncias maiores do que os poucos metros que aparecem nos vídeos. Assim, essa motocicleta se estabelece como mais um exemplo do trabalho criativo e ousado da Grind Hard Plumbing Co., sempre buscando explorar os limites do que é possível sobre duas rodas.