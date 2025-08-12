Novela dos anos 70 é relançada no Globoplay com Fragmentos

O Globoplay programou uma semana cheia de estreias entre os dias 11 e 16 de agosto, oferecendo aos assinantes uma mistura de suspense nacional, clássicos da televisão e uma superprodução de um renomado cineasta.

Um dos principais lançamentos é a série Dias Perfeitos, que estreia na quinta-feira, 14 de agosto. Essa produção é uma adaptação do romance de sucesso de Raphael Montes e promete prender a atenção do público com seu thriller psicológico. A série, escrita por Claudia Jouvin e dirigida por Joana Jabace, aborda a história sob o ponto de vista do protagonista Téo, interpretado por Jaffar Bambirra, e também da aspirante a roteirista Clarice, vivida por Julia Dalavia. Essa narrativa em duas perspectivas enriquece a trama e intensifica a sensação de tensão ao destacar as diferenças entre percepção e realidade.

A estética da série foi cuidadosamente planejada para evidenciar essa dualidade. A narrativa de Téo, por exemplo, é marcada por movimentos de câmera precisos e frios, refletindo sua obsessão e perfeccionismo. Em contrapartida, a visão de Clarice é retratada com planos instáveis e uma câmera que transmite desorientação, criando uma atmosfera de medo e desespero.

Dias Perfeitos contará com um total de oito episódios, lançados em três blocos:

14 de agosto : episódios 1 a 4

: episódios 1 a 4 21 de agosto : episódios 5 e 6

: episódios 5 e 6 28 de agosto: episódios 7 e 8

A trama gira em torno de Téo, um estudante de medicina que, após conhecer Clarice, desenvolve uma obsessão por ela. Quando se sente rejeitado, decide sequestrá-la e levá-la em uma viagem perturbadora pelo Rio de Janeiro, acreditando que isso resultará em um romance.

Além de Dias Perfeitos, outras estreias prometem atrair a atenção dos assinantes ao longo da semana. Na segunda-feira, 11 de agosto, retorna o clássico da TV brasileira, Vejo a Lua no Céu, originalmente exibido nos anos 70. Esta novela, escrita por Sylvan Paezzo e adaptada do conto de Marques Rebelo, se passa no início do século XX no Rio de Janeiro. A história retrata o romance proibido entre Fernando, um jovem da alta sociedade, e Suzana, uma moça de classe humilde. O relacionamento deles enfrenta a desaprovação da família de Fernando e as barreiras do preconceito social. As filmagens ocorreram em locais icônicos da cidade, como a Praça XV e o Outeiro da Glória. O elenco conta com nomes como Alberto Pérez, Cláudio Cavalcanti, Aracy Cardoso, Ítalo Rossi, Tamara Taxman e Elisa Fernandes.

Na sexta-feira, 15 de agosto, será a vez de Megalópolis, um aguardado projeto do cineasta Francis Ford Coppola, que levou mais de 40 anos para ser finalizado. Este filme, disponível para os assinantes do plano Telecine, é ambientado em uma versão fictícia dos Estados Unidos e segue o arquiteto e inventor Cesar Catilina, interpretado por Adam Driver, em sua busca para transformar Nova Roma em uma utopia. Coppola visitou o Brasil em outubro de 2024 para divulgar o longa, destacando sua relevância no cenário cinematográfico.

Essas estreias prometem trazer uma mistura de emoções e provocar reflexões ao público, reforçando a rica diversidade de conteúdo disponível no Globoplay.