Quantas xícaras você pode consumir diariamente?

Como uma bebida popular, o café pode ser apreciado em diversos momentos do dia, seja de manhã para dar um ânimo ou à tarde para um momento de pausa. Além de ser um verdadeiro companheiro da rotina, o café também traz benefícios para o coração e pode ajudar na prevenção de algumas doenças. No entanto, é bom ficar atento: o excesso pode trazer problemas como insônia, arritmias e até aumentar a ansiedade. Para mulheres grávidas, o consumo elevado pode impactar o desenvolvimento cerebral do bebê.

Uma pesquisa da USP, publicada na Clinical Nutrition, revelou que passar de três xícaras de café por dia pode elevar a pressão arterial. É um alerta importante para quem não dispensa essa bebida.

O recomendável

Embora não haja problema em incluir café na sua rotina diária, é fundamental entender qual a quantidade adequada para cada pessoa. Segundo a Autoridade Européia de Segurança Alimentar, uma pessoa de 70 kg pode consumir até quatro xícaras, o que corresponde a 300 a 400 miligramas de cafeína.

Para as crianças, a recomendação é mais restrita. A partir dos dois anos, elas podem tomar apenas uma xícara. Esse limite é importante, especialmente considerando que uma xícara pode ter cerca de 100 miligramas de cafeína. Gravidas e lactantes devem consumir no máximo duas xícaras, que somam cerca de 200 miligramas.

Se você é mais sensível à cafeína, é bom ficar atento à quantidade que ingere. Uma faixa de 100 a 200 miligramas diários é sugerida para esses casos. O café expresso pode ser mais concentrado, então, quando for consumi-lo, lembre-se de fazer as contas. Um expresso com 125 ml geralmente contém em torno de 85 miligramas de cafeína.

Vale lembrar que a cafeína não está presente apenas no café. Você também pode encontrá-la no cacau, em alguns chás e até mesmo nos refrigerantes. Quando for se alimentar, não esqueça de contabilizar essas fontes: aquele chocolate que você adora pode contribuir para o total diário de cafeína.

Algumas pessoas acreditam que o café causa vício, mas até agora, nenhum estudo confirmou essa ideia. O importante é manter uma alimentação equilibrada e, claro, aproveitar essa bebida tão amada em todo o mundo de maneira consciente.