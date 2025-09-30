Estatal envia prêmios falsos e gera frustração entre apostadores

Milhares de pessoas na Noruega viveram um verdadeiro “conto de fadas” por um breve momento, acreditando que haviam se tornado milionárias. A confusão começou quando a Norsk Tipping, a loteria estatal, disparou notificações com prêmios astronômicos para os jogadores do Eurojackpot. A alegria, no entanto, foi efêmera, pois logo se descobriu que tudo não passava de um erro técnico.

### Notificações geraram ilusão de riqueza

De acordo com a própria Norsk Tipping, um número impressionante de apostadores, cerca de 19 mil, recebeu mensagens via aplicativo e outras 13 mil tiveram a mesma experiência por SMS. O problema estava na conversão de centavos de euros para coroas norueguesas, que deveria acontecer ao contrário. Em vez de dividir os valores, os números foram multiplicados por 100, resultando em prêmios exorbitantes para quem na verdade ganhou quantias modestas.

### CEO renuncia após falha nos prêmios

A repercussão desse erro foi imediata. No dia seguinte à confusão, a CEO da Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, fez um pronunciamento pedindo desculpas e renunciou ao cargo. Em sua declaração, ela expressou um profundo arrependimento e reconheceu que a crítica que recebeu era totalmente justa. Muitos apostadores já tinham planos em mente, como viagens, reformas e até compras de imóveis, tudo baseado em uma premiação que nunca existiu. “A essas pessoas só posso dizer: me desculpem! Mas sei que isso é pouco consolo”, comentou.

### Sonhos interrompidos de forma brusca

O impacto emocional foi notável. Uma mulher relatou à NRK que estava reformando sua casa e acreditou ter ganho 1,2 milhão de coroas, aproximadamente US$ 119 mil. Ao descobrir que o prêmio real era uma fração desse valor, a decepção foi imensa. Marianne Myren Midtlyng, de 42 anos, também compartilhou sua experiência ao jornal Verdens Gang. Ela ficou nas nuvens ao acreditar ter ganhado 980 mil coroas. “Nós dançamos, choramos e pensamos que finalmente poderíamos pagar nossos empréstimos”, disse ela, que em minutos viu tudo desmoronar quando soube que o valor real era apenas 97 coroas. “Passei de milionária a ter menos de 200 coroas. Foi devastador”, relatou.

### Reação do governo norueguês

Devido à seriedade da situação, o conselho da Norsk Tipping se reuniu de emergência com o Ministério da Cultura. O encontro discutiu as consequências do erro e as medidas para evitar que algo desse tipo aconteça novamente. A ministra da Cultura, Lubna Jaffery, enfatizou que “erros como esse não deveriam acontecer”, especialmente considerando que a Norsk Tipping é a única responsável pelos jogos no país. A expectativa é que ações firmes sejam tomadas para melhorar os mecanismos de controle interno.

### Valores dos prêmios corrigidos e confiança abalada

Apesar do tumulto, a Norsk Tipping garantiu que nenhum pagamento incorreto foi realizado, e os valores corretos foram ajustados logo após a identificação da falha. Porém, a situação deixou uma marca na relação entre os apostadores e a estatal. Para muitos, a experiência de sonhar alto por alguns minutos, apenas para ver o prêmio desaparecer, é algo que ficará na memória por muito tempo.