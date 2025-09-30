Notícias

Barragem Jinping-I na China é a mais alta do mundo com 305 m

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
3 minutos lidos
A barragem mais alta do mundo fica na China: Jinping-I tem 305 metros de altura, supera a Três Gargantas, segura 7,7 bilhões de m³ de água e desafia os limites da engenharia
Foto: A barragem mais alta do mundo fica na China: Jinping-I tem 305 metros de altura, supera a Três Gargantas, segura 7,7 bilhões de m³ de água e desafia os limites da engenharia

No interior da China, entre as montanhas da província de Sichuan, encontra-se uma das mais impressionantes obras de engenharia já realizadas: a Barragem Jinping-I. Com 305 metros de altura, ela é oficialmente a barragem mais alta do mundo, superando em quase 30 metros a famosa Barragem das Três Gargantas, conhecida por gerar uma quantidade enorme de energia elétrica.

Enquanto a Três Gargantas é celebrada pelo tamanho e pela capacidade de geração, Jinping-I se destaca pelo desafio técnico de ser construída em um cânion isolado, enfrentando enormes pressões da água e um terreno instável. É uma obra que representa o que há de mais avançado em engenharia.

Dimensões que desafiam a imaginação

Os números associados à Jinping-I são dignos de nota, mesmo para especialistas:

  • Altura: 305 metros (30 metros mais alta que a Barragem das Três Gargantas e acima da Torre Eiffel sem a antena).
  • Comprimento no topo: 568 metros.
  • Espessura máxima: 131 metros.
  • Volume de concreto: mais de 7 milhões de m³.
  • Capacidade do reservatório: 7,7 bilhões de m³ de água.
  • Potência instalada: 3.600 MW (megawatts), suficiente para abastecer uma cidade como Shenzhen.
  • Início da operação: 2013.

Esses dados colocam a Jinping-I como um verdadeiro monumento da engenharia moderna, rivalizando com outras represas icônicas como Itaipu, entre Brasil e Paraguai, e a Hoover Dam, nos Estados Unidos.

O desafio de erguer a barragem mais alta

A construção da Jinping-I é considerada um dos maiores desafios de engenharia civil deste século. O projeto começou no início dos anos 2000, em uma região montanhosa com geologia instável e riscos sísmicos significativos.

Os engenheiros precisaram criar métodos inovadores para lidar com pressões hidrostáticas sem precedentes. A altura da barragem significa que a pressão da água na parte inferior é imensa, se comparando ao peso de milhares de caminhões sobre cada metro quadrado de concreto.

A obra exigiu também a construção de túneis de desvio com 17 km de extensão, permitindo que o rio fosse controlado durante o processo de construção.

Para ter uma ideia da grandiosidade de Jinping-I, vale a pena compará-la a outras represas:

  • Três Gargantas (China): 185 metros de altura, com capacidade de 22.500 MW — é maior em geração elétrica, mas quase 120 metros mais baixa.
  • Itaipu (Brasil/Paraguai): 196 metros de altura e 14.000 MW — a principal geradora de energia até a inauguração da Três Gargantas.
  • Hoover Dam (EUA): 221 metros de altura e 2.080 MW — um verdadeiro ícone da engenharia do século passado.
  • Jinping-I (China): 305 metros de altura e 3.600 MW — a mais alta do mundo.

Dessa forma, Jinping-I não é só uma barragem em funcionamento; é um símbolo da ambição chinesa em construir infraestruturas de destaque.

A importância energética da Jinping-I

Com 3.600 MW, a Jinping-I pode não ser a maior em termos de geração elétrica, mas é crucial para a China. Ela fornece energia para milhões de pessoas em Sichuan e ajuda a reduzir a dependência do carvão, um passo importante na transição energética do país.

Mais do que isso, a barragem faz parte de um complexo hidrelétrico ainda maior, que inclui outras represas ao longo do rio Yalong, somando mais de 8.000 MW de capacidade.

Impactos sociais e ambientais

Como toda grande obra, a construção da Jinping-I gerou debates. Houve o deslocamento de milhares de pessoas que moravam nas vilas ao longo do rio Yalong.

Ambientalistas levantaram preocupações sobre a perda de biodiversidade e o impacto nas espécies aquáticas. A região tem uma história de instabilidade sísmica, e a segurança da estrutura em caso de terremotos também foi questionada.

Por outro lado, os engenheiros projetaram a barragem para resistir a eventos extremos, fortalecendo sua base e implementando sistemas que podem liberar milhões de litros de água rapidamente.

A barragem como símbolo de poder

Mais do que um projeto técnico, Jinping-I se tornou um símbolo político e econômico. Para a China, erguer a barragem mais alta do mundo demonstra que o país pode superar qualquer desafio e consolidar sua força em infraestrutura.

Assim como o foguete Long March 9 ou a ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau, Jinping-I representa o uso de megaprojetos como vitrine da capacidade industrial e tecnológica chinesa.

O futuro das megabarragens

Especialistas acreditam que Jinping-I pode ser uma das últimas barragens desse tamanho a serem construídas. Isso se deve, em parte, aos impactos ambientais e sociais que grandes reservatórios trazem, levando muitos países a buscar fontes alternativas de energia, como solar e eólica.

Ainda assim, enquanto a hidreletricidade permanece relevante, projetos como Jinping-I continuarão a ser fundamentais para o abastecimento energético.

Um marco da engenharia moderna

Erguida em uma das regiões mais desafiadoras do planeta, a Barragem Jinping-I é a prova de que a engenharia humana pode superar montanhas, rios e pressões extremas. Com seus 305 metros de altura, além de ser a mais alta do mundo, simboliza uma era em que países competem para não só construir infraestruturas funcionais, mas também símbolos de grandeza nacional.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Monte Olimpo em Marte, maior vulcão do Sistema Solar, visto do espaço com destaque para sua altura de 22 km.

o vulcão que supera o Everest em altura e impressiona

2 horas atrás
Loteria, Prêmios, Estatal, milionários

Estatal envia prêmios falsos e gera frustração entre apostadores

4 horas atrás
Nova lei em Teresina prevê multas de até R$ 8 mil para postos que não mantiverem calibradores de pneus funcionando.

Postos podem ser multados por calibrador de pneus quebrado

7 horas atrás
Balneário Camboriú constrói muro subterrâneo de 6 km com drenagem de 12 mil L/s e revitalização da orla para conter erosão costeira

Praia brasileira adota sistema de drenagem contra erosão

8 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo