Barragem Jinping-I na China é a mais alta do mundo com 305 m

No interior da China, entre as montanhas da província de Sichuan, encontra-se uma das mais impressionantes obras de engenharia já realizadas: a Barragem Jinping-I. Com 305 metros de altura, ela é oficialmente a barragem mais alta do mundo, superando em quase 30 metros a famosa Barragem das Três Gargantas, conhecida por gerar uma quantidade enorme de energia elétrica.

Enquanto a Três Gargantas é celebrada pelo tamanho e pela capacidade de geração, Jinping-I se destaca pelo desafio técnico de ser construída em um cânion isolado, enfrentando enormes pressões da água e um terreno instável. É uma obra que representa o que há de mais avançado em engenharia.

Dimensões que desafiam a imaginação

Os números associados à Jinping-I são dignos de nota, mesmo para especialistas:

Altura : 305 metros (30 metros mais alta que a Barragem das Três Gargantas e acima da Torre Eiffel sem a antena).

: 305 metros (30 metros mais alta que a Barragem das Três Gargantas e acima da Torre Eiffel sem a antena). Comprimento no topo : 568 metros.

: 568 metros. Espessura máxima : 131 metros.

: 131 metros. Volume de concreto : mais de 7 milhões de m³.

: mais de 7 milhões de m³. Capacidade do reservatório : 7,7 bilhões de m³ de água .

: . Potência instalada : 3.600 MW (megawatts), suficiente para abastecer uma cidade como Shenzhen.

: 3.600 MW (megawatts), suficiente para abastecer uma cidade como Shenzhen. Início da operação: 2013.

Esses dados colocam a Jinping-I como um verdadeiro monumento da engenharia moderna, rivalizando com outras represas icônicas como Itaipu, entre Brasil e Paraguai, e a Hoover Dam, nos Estados Unidos.

O desafio de erguer a barragem mais alta

A construção da Jinping-I é considerada um dos maiores desafios de engenharia civil deste século. O projeto começou no início dos anos 2000, em uma região montanhosa com geologia instável e riscos sísmicos significativos.

Os engenheiros precisaram criar métodos inovadores para lidar com pressões hidrostáticas sem precedentes. A altura da barragem significa que a pressão da água na parte inferior é imensa, se comparando ao peso de milhares de caminhões sobre cada metro quadrado de concreto.

A obra exigiu também a construção de túneis de desvio com 17 km de extensão, permitindo que o rio fosse controlado durante o processo de construção.

Para ter uma ideia da grandiosidade de Jinping-I, vale a pena compará-la a outras represas:

Três Gargantas (China) : 185 metros de altura, com capacidade de 22.500 MW — é maior em geração elétrica, mas quase 120 metros mais baixa.

: 185 metros de altura, com capacidade de 22.500 MW — é maior em geração elétrica, mas quase 120 metros mais baixa. Itaipu (Brasil/Paraguai) : 196 metros de altura e 14.000 MW — a principal geradora de energia até a inauguração da Três Gargantas.

: 196 metros de altura e 14.000 MW — a principal geradora de energia até a inauguração da Três Gargantas. Hoover Dam (EUA) : 221 metros de altura e 2.080 MW — um verdadeiro ícone da engenharia do século passado.

: 221 metros de altura e 2.080 MW — um verdadeiro ícone da engenharia do século passado. Jinping-I (China): 305 metros de altura e 3.600 MW — a mais alta do mundo.

Dessa forma, Jinping-I não é só uma barragem em funcionamento; é um símbolo da ambição chinesa em construir infraestruturas de destaque.

A importância energética da Jinping-I

Com 3.600 MW, a Jinping-I pode não ser a maior em termos de geração elétrica, mas é crucial para a China. Ela fornece energia para milhões de pessoas em Sichuan e ajuda a reduzir a dependência do carvão, um passo importante na transição energética do país.

Mais do que isso, a barragem faz parte de um complexo hidrelétrico ainda maior, que inclui outras represas ao longo do rio Yalong, somando mais de 8.000 MW de capacidade.

Impactos sociais e ambientais

Como toda grande obra, a construção da Jinping-I gerou debates. Houve o deslocamento de milhares de pessoas que moravam nas vilas ao longo do rio Yalong.

Ambientalistas levantaram preocupações sobre a perda de biodiversidade e o impacto nas espécies aquáticas. A região tem uma história de instabilidade sísmica, e a segurança da estrutura em caso de terremotos também foi questionada.

Por outro lado, os engenheiros projetaram a barragem para resistir a eventos extremos, fortalecendo sua base e implementando sistemas que podem liberar milhões de litros de água rapidamente.

A barragem como símbolo de poder

Mais do que um projeto técnico, Jinping-I se tornou um símbolo político e econômico. Para a China, erguer a barragem mais alta do mundo demonstra que o país pode superar qualquer desafio e consolidar sua força em infraestrutura.

Assim como o foguete Long March 9 ou a ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau, Jinping-I representa o uso de megaprojetos como vitrine da capacidade industrial e tecnológica chinesa.

O futuro das megabarragens

Especialistas acreditam que Jinping-I pode ser uma das últimas barragens desse tamanho a serem construídas. Isso se deve, em parte, aos impactos ambientais e sociais que grandes reservatórios trazem, levando muitos países a buscar fontes alternativas de energia, como solar e eólica.

Ainda assim, enquanto a hidreletricidade permanece relevante, projetos como Jinping-I continuarão a ser fundamentais para o abastecimento energético.

Um marco da engenharia moderna

Erguida em uma das regiões mais desafiadoras do planeta, a Barragem Jinping-I é a prova de que a engenharia humana pode superar montanhas, rios e pressões extremas. Com seus 305 metros de altura, além de ser a mais alta do mundo, simboliza uma era em que países competem para não só construir infraestruturas funcionais, mas também símbolos de grandeza nacional.