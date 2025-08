Praias de água quente no Brasil: onde encontrá-las

É sempre bom saber que existem praias incríveis espalhadas pelo Brasil, onde a água é quentinha e o cenário natural é de tirar o fôlego. Essas belezas não só atraem turistas, mas também são um convite ao descanso e à diversão durante as férias.

Neste imenso país, cada canto traz uma experiência única. As praias se ajudam a tornar a viagem inesquecível, oferecendo um mix de relaxamento e aventura. Vamos explorar algumas dessas maravilhas?

Os destinos

A primeira parada é a praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Com suas águas cristalinas e mornas, essa joia do Nordeste é um destino que não pode faltar na lista de ninguém. É um ponto de encontro para turistas de diferentes regiões do Brasil, que vêm em busca do equilíbrio perfeito entre areia e mar. Um espetáculo à parte!

Outra praia imperdível é Porto de Galinhas, em Pernambuco. Com suas águas sempre quentes, é o lugar ideal para quem quer relaxar e se divertir. Em 2022, mais de 95% dos visitantes eram brasileiros. Além disso, quem visita Porto de Galinhas pode aproveitar as famosas piscinas naturais que surgem na maré baixa. Não muito longe, Muro Alto também encanta com suas águas mornas e transparentes, perfeitas para um mergulho refrescante.

Falando em beleza natural, não podemos deixar de mencionar Arraial d’Ajuda, na Bahia. Essa praia é o verdadeiro cartão-postal: águas quentes, coqueiros dançando ao vento e quiosques cheios de sabor. Um ambiente que faz qualquer um se sentir em férias.

Subindo um pouco, temos Barra Velha, em Santa Catarina. Essa praia combina águas mornas com um charme rústico, ideal para um dia de descanso. Lá, a tranquilidade é garantida, e você pode nadar à vontade.

Em Nova Almeida, no Espírito Santo, encontramos uma praia um pouco mais escondida, mas que certamente surpreende. Suas águas quentes são um convite ao relaxamento, e as paisagens ao redor são dignas de foto.

E, por último, mas tão importante quanto as outras, temos a praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Este destino atrai muitos surfistas e também é perfeito para quem quer apenas relaxar à beira-mar. Aqui, a diversão e a tranquilidade andam de mãos dadas.

Com tantos destinos incríveis e águas quentes, fica fácil recomendar um roteiro recheado de praias, onde cada uma traz suas características especiais e experiências inesquecíveis.