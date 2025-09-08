Escolas de todo o país terão três feriados adicionais
Setembro chegou e, para a decepção de alunos e professores, não traz aqueles feriados que todos esperam. O único ponto de pausa foi o Dia da Independência, comemorado no último domingo, mas essa data não trouxe mais um dia de descanso no meio da semana. Que pena, né?
Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mês de setembro é recheado de feriados. Aqui no Brasil, a rotina nas escolas continua firme e forte, sem intervalos. Isso acaba gerando uma comparação, já que os alunos de lá têm várias oportunidades para descansar durante o mês.
Feriados em setembro nos EUA
Para quem está curioso sobre os feriados do seu vizinho do norte, as escolas americanas têm algumas folguinhas bem legais. Se liga nas datas que eles comemoram em setembro:
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|22 de setembro
|Segunda
|Durga Puja
|29 de setembro
|Segunda
|Durga Puja Saptami
|30 de setembro
|Terça
|Durga Puja Mahashtami
Impacto dos feriados no desempenho e bem-estar escolar
A falta de feriados em setembro pode fazer a gente pensar sobre como isso afeta o desempenho e bem-estar dos estudantes. Estudos mostram que pausas são super importantes para o descanso e recuperação dos alunos. E isso vale também para os professores, claro!
Feriados podem ser uma oportunidade valiosa para melhorar a saúde mental de todos. Um pequeno descanso pode fazer maravilhas no equilíbrio emocional e na motivação.
Próximos feriados no Brasil
Mas calma que não estão longe as próximas folgas! Aqui estão os feriados que podemos esperar ainda este ano:
|12 de outubro
|domingo
|Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil
|2 de novembro
|domingo
|Finados
|15 de novembro
|sábado
|Proclamação da República
|20 de novembro
|quinta-feira
|Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
|25 de dezembro
|quinta-feira
|Natal
Feriados nacionais em 2026
E para quem já está pensando a longo prazo, aqui vai uma prévia dos feriados que teremos em 2026:
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|1/1/26
|quinta-feira
|Confraternização Universal
|16/2/26
|segunda-feira
|Carnaval
|17/2/26
|terça-feira
|Carnaval
|3/4/26
|sexta-feira
|Paixão de Cristo
|21/4/26
|terça-feira
|Tiradentes
|1/5/26
|sexta-feira
|Dia do Trabalho
|4/6/26
|quinta-feira
|Corpus Christi
|7/9/26
|segunda-feira
|Independência do Brasil
|12/10/26
|segunda-feira
|Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil
|2/11/26
|segunda-feira
|Finados
|15/11/26
|domingo
|Proclamação da República
|20/11/26
|sexta-feira
|Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
|25/12/26
|sexta-feira
|Natal