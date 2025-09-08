Notícias

Escolas de todo o país terão três feriados adicionais

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Escolas do país inteiro terão 3 feriados
Escolas do país inteiro terão 3 feriados

Setembro chegou e, para a decepção de alunos e professores, não traz aqueles feriados que todos esperam. O único ponto de pausa foi o Dia da Independência, comemorado no último domingo, mas essa data não trouxe mais um dia de descanso no meio da semana. Que pena, né?

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mês de setembro é recheado de feriados. Aqui no Brasil, a rotina nas escolas continua firme e forte, sem intervalos. Isso acaba gerando uma comparação, já que os alunos de lá têm várias oportunidades para descansar durante o mês.

Feriados em setembro nos EUA

Para quem está curioso sobre os feriados do seu vizinho do norte, as escolas americanas têm algumas folguinhas bem legais. Se liga nas datas que eles comemoram em setembro:

DataDia da semanaFeriado
22 de setembroSegundaDurga Puja
29 de setembroSegundaDurga Puja Saptami
30 de setembroTerçaDurga Puja Mahashtami

Impacto dos feriados no desempenho e bem-estar escolar

A falta de feriados em setembro pode fazer a gente pensar sobre como isso afeta o desempenho e bem-estar dos estudantes. Estudos mostram que pausas são super importantes para o descanso e recuperação dos alunos. E isso vale também para os professores, claro!

Feriados podem ser uma oportunidade valiosa para melhorar a saúde mental de todos. Um pequeno descanso pode fazer maravilhas no equilíbrio emocional e na motivação.

Próximos feriados no Brasil

Mas calma que não estão longe as próximas folgas! Aqui estão os feriados que podemos esperar ainda este ano:

12 de outubrodomingoNossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil
2 de novembrodomingoFinados
15 de novembrosábadoProclamação da República
20 de novembroquinta-feiraDia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
25 de dezembroquinta-feiraNatal

Feriados nacionais em 2026

E para quem já está pensando a longo prazo, aqui vai uma prévia dos feriados que teremos em 2026:

DataDia da semanaFeriado
1/1/26quinta-feiraConfraternização Universal
16/2/26segunda-feiraCarnaval
17/2/26terça-feiraCarnaval
3/4/26sexta-feiraPaixão de Cristo
21/4/26terça-feiraTiradentes
1/5/26sexta-feiraDia do Trabalho
4/6/26quinta-feiraCorpus Christi
7/9/26segunda-feiraIndependência do Brasil
12/10/26segunda-feiraNossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil
2/11/26segunda-feiraFinados
15/11/26domingoProclamação da República
20/11/26sexta-feiraDia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
25/12/26sexta-feiraNatal
Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Chega de verde, amarelo e vermelho? Proposta de nova cor nos semáforos brasileiros vai chocar motoristas

Proposta de nova cor nos semáforos brasileiros gera polêmica

7 minutos atrás
Apple choca o mundo com novidade no iPhone 17: veja o que ele faz

Apple revela novidades do iPhone 17; descubra as funções

37 minutos atrás
Firjan divulga ranking das profissões com maiores salários de entrada em 2024. A lista inclui engenheiros, médicos e diretores.

As 10 profissões com os maiores salários de entrada em 2024 no Brasil

1 hora atrás
Cada vez mais jardineiros estão colocando um garfo de plástico em sua horta, e eles estão certos em fazer isso

Jardineiros adotam garfo de plástico em hortas com vantagens

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo