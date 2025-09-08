Escolas de todo o país terão três feriados adicionais

Setembro chegou e, para a decepção de alunos e professores, não traz aqueles feriados que todos esperam. O único ponto de pausa foi o Dia da Independência, comemorado no último domingo, mas essa data não trouxe mais um dia de descanso no meio da semana. Que pena, né?

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o mês de setembro é recheado de feriados. Aqui no Brasil, a rotina nas escolas continua firme e forte, sem intervalos. Isso acaba gerando uma comparação, já que os alunos de lá têm várias oportunidades para descansar durante o mês.

Feriados em setembro nos EUA

Para quem está curioso sobre os feriados do seu vizinho do norte, as escolas americanas têm algumas folguinhas bem legais. Se liga nas datas que eles comemoram em setembro:

Data Dia da semana Feriado 22 de setembro Segunda Durga Puja 29 de setembro Segunda Durga Puja Saptami 30 de setembro Terça Durga Puja Mahashtami

Impacto dos feriados no desempenho e bem-estar escolar

A falta de feriados em setembro pode fazer a gente pensar sobre como isso afeta o desempenho e bem-estar dos estudantes. Estudos mostram que pausas são super importantes para o descanso e recuperação dos alunos. E isso vale também para os professores, claro!

Feriados podem ser uma oportunidade valiosa para melhorar a saúde mental de todos. Um pequeno descanso pode fazer maravilhas no equilíbrio emocional e na motivação.

Próximos feriados no Brasil

Mas calma que não estão longe as próximas folgas! Aqui estão os feriados que podemos esperar ainda este ano:

12 de outubro domingo Nossa Sr.a Aparecida – Padroeira do Brasil 2 de novembro domingo Finados 15 de novembro sábado Proclamação da República 20 de novembro quinta-feira Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro quinta-feira Natal

Feriados nacionais em 2026

E para quem já está pensando a longo prazo, aqui vai uma prévia dos feriados que teremos em 2026: