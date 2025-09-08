Audiência da TV: números consolidados de 5 de setembro de 2025

Na última sexta-feira, 5 de setembro de 2025, a audiência da TV brasileira apresentou novidades e mudanças em sua programação. O Jornal da Record registrou uma queda no número de telespectadores, especialmente em comparação com a novela das sete da Globo, que continua atraindo um público significativo.

Durante a madrugada, a Globo também se destacou com a transmissão da NFL, que conseguiu 4,4 pontos de audiência. Esse é um teste do apelo dos esportes americanos no Brasil, que, embora não seja o horário mais assistido, ainda demonstra a força do canal na diversidade de programação.

O programa Aqui Agora teve uma semana complicada, com registros de audiências em baixa. Apesar desses resultados negativos, o programa não foi retirado da grade e, a partir de segunda-feira, começará a ser exibido mais cedo, às 18h. Essa mudança pode ser uma tentativa de revitalizar a atração e atrair uma nova faixa de espectadores.

Na mesma data, a edição especial de Terra Nostra se mostrou estável em sua primeira semana, o que é um bom sinal para a continuidade do formato. A produção foi bem recebida e pode continuar a figurar na programação futura, dependendo de sua performance.

A audiência registrada na sexta-feira, 5 de setembro, revelou os seguintes números:

– Bom Dia SP: 9,4 pontos

– Bom Dia Brasil: 9,2 pontos

– Encontro com Patrícia Poeta: 7,4 pontos

– Mais Você: 7,0 pontos

– SP1: 9,5 pontos

– Globo Esporte: 10,6 pontos

– Jornal Hoje: 11,2 pontos

– Edição Especial: Terra Nostra: 12,5 pontos

– Edição Especial: História de Amor: 12,7 pontos

– Sessão da Tarde: Fé de um Campeão: 11,1 pontos

– SPTV: 14,4 pontos

– Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,7 pontos

– Êta Mundo Bom!: 20,3 pontos

– SP2: 22,4 pontos

– Dona de Mim: 23,9 pontos

– Jornal Nacional: 25,7 pontos

– Vale Tudo: 26,4 pontos

– Estrela da Casa: 15,4 pontos

– Globo Repórter: 10,1 pontos

– Jornal da Globo: 7,2 pontos

– Conversa com Bial: 5,1 pontos

– NFL: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs: 4,4 pontos

– Dona de Mim (reapresentação): 4,1 pontos

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5 pontos

– Corujão: Três Verões: 3,2 pontos

– Corujão: Avental Rosa: 2,6 pontos

Outros programas também apresentaram suas audiências:

– Balanço Geral Manhã: 1,8 ponto

– Fala Brasil: 2,9 pontos

– Cidade Alerta: 3,7 pontos

– Jornal da Record: 6,7 pontos

– Aqui Agora: 2,1 pontos

O SBT também teve seus números registrados, com destaque para:

– Bom Dia & Cia: 1,1 ponto

– Programa do Ratinho: 4,5 pontos

– Tela de Sucessos: 3,1 pontos

Já a Band e a RedeTV! mostraram resultados variados, muitos deles em níveis bem baixos.

Em 2025, cada ponto de audiência no Brasil representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, e esses dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário.