As 10 profissões com os maiores salários de entrada em 2024 no Brasil

Começar a carreira com um salário acima de R$ 13 mil. Parece um sonho, mas é a realidade para alguns profissionais no Brasil. Um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em 2024, trouxe à tona as profissões com os melhores salários de entrada no país.

O levantamento revela que a engenharia está no topo da lista, mas não para por aí. Médicos, pesquisadores e até diretores de espetáculos também têm seus lugares garantidos entre os melhores salários.

Engenheiros no topo do ranking

Liderando com força, os engenheiros em computação conseguem um salário médio de R$ 13.794 logo no início da carreira. É uma possibilidade atraente para quem está se preparando para essa área. Logo atrás, os engenheiros de minas vêm com uma média de R$ 13.055. Surpreendentemente, os diretores de espetáculos e afins também se destacam, começando com rendimentos de R$ 11.716 na admissão.

A lista continua com engenheiros químicos, mecânicos, geólogos, médicos clínicos, pesquisadores em tecnologia e engenheiros eletricistas. A predominância da engenharia nas primeiras posições mostra a relevância dessas áreas no mercado de trabalho.

Ranking das profissões mais bem pagas na entrada

– Engenheiros em computação – R$ 13.794

– Engenheiros de minas e afins – R$ 13.055

– Diretores de espetáculos e afins – R$ 11.716

– Engenheiros químicos – R$ 11.181

– Engenheiros mecânicos – R$ 10.838

– Geólogos, oceanógrafos e geofísicos – R$ 10.642

– Médicos clínicos – R$ 10.071

– Engenheiros de produção e qualidade – R$ 9.960

– Pesquisadores de engenharia e tecnologia – R$ 9.708

– Engenheiros eletricistas e eletrônicos – R$ 9.489

Setores e regiões com os maiores salários iniciais

O estudo da Firjan também analisou como os salários podem variar por setor e região. Na indústria, a área de extração de petróleo e gás natural se destaca, com um salário médio de R$ 9.104. Nos serviços, atividades relacionadas a jogos de azar e apostas têm a maior remuneração inicial, atingindo R$ 9.301.

Na agropecuária, pesca e aquicultura lideram com R$ 2.113. Já no comércio, o setor atacadista se sobressai com salários começando em R$ 2.267.

Falando sobre regiões, temos:

– São Paulo – R$ 2.473

– Distrito Federal – R$ 2.284

– Rio de Janeiro – R$ 2.223 (neste estado, houve uma queda real de -0,4% nos salários de entrada)

O que os dados dizem sobre o mercado de trabalho

A pesquisa da Firjan mostra que, em média, os salários de admissão subiram 2% em todo o Brasil em 2024. Essa valorização ocorreu em 77% das ocupações, refletindo um mercado cada vez mais competitivo. As empresas precisam oferecer melhores condições para atrair e reter talentos.

Um dado interessante é que as demissões voluntárias atingiram 36%, o maior índice desde que as estatísticas começaram a ser registradas. Isso indica que muitos profissionais estão em busca de novas oportunidades de carreira, o que é um sinal positivo para quem está no mercado.

Carreira e oportunidades: o futuro

Os especialistas afirmam que esse ranking da Firjan é um excelente guia para quem está planejando a vida profissional. Setores ligados à tecnologia, engenharia e inovação continuam em alta, mas há espaço para boas oportunidades em medicina, pesquisa e até na cultura.

Para quem está começando, é essencial focar em qualificação e buscar diferencial no currículo. Já para as empresas, a pesquisa aponta a importância de investir na retenção de talentos, especialmente nas áreas que impulsionam o crescimento econômico do país.