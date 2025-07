Erupção do vulcão Litla Skógfell gera evacuações e alerta

O vulcão Litla Skógfell, que faz parte do sistema de cráteres Sundhnúksgígar, na península de Reykjanes, na Islândia, entrou em erupção na última quarta-feira. Esta é a décima segunda erupção registrada nos últimos cinco anos na região.

Imagens divulgadas mostram o cráter ativo, que expelia fumaça e fluídos de lava quentes em tons de amarelo e laranja. Vídeos mostraram um extenso "mar de lava" formado por uma fissura vulcânica que varia entre 700 e 1.000 metros de comprimento.

A erupção ocorreu perto de Litla-Skógfell, ao norte da cidade de Grindavík, que fica próxima à capital, Reykjavík, e à famosa Laguna Azul. Devido à atividade vulcânica, estas áreas foram evacuadas como precaução.

Antes da erupção, a região teve uma série intensa de terremotos, seguida por uma chuva de magma que começou pouco antes da meia-noite.

As autoridades islandesas estão monitorando a situação de perto, mas afirmaram que, até o momento, a lava não representa ameaça a infraestruturas. Além disso, as nuvens de fumaça geradas pela erupção não são grandes o suficiente para afetar o tráfego aéreo na região.

A Islândia, conhecida como a "terra do fogo e do gelo" por causa de seus glaciares e vulcões, já acumulou doze erupções desde que os sistemas geológicos da península de Reykjanes reativaram em 2021. A atividade geológica intensa é um fenômeno comum nesse país, e as autoridades permanecem atentas a qualquer alteração no cenário.