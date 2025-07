Erupção do vulcão Kilauea lança lava a 300 metros no Havaí

O vulcão Kilauea, localizado na ilha do Havaí, entrou em erupção na quarta-feira, dia 9. A atividade vulcânica começou às 4h10, no horário local, e foi registrada por câmeras do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Imagens mostram uma impressionante fonte de lava sendo lançada para o alto.

Durante as primeiras horas da erupção, os jatos de lava atingiram uma altura de 45 metros, mas logo a atividade aumentou, e a lava chegou a subir até 365 metros. O fenômeno natural atrai a atenção tanto de turistas quanto de cientistas, que observam sua atividade constante.

A erupção teve uma duração significativa, com a lava jorrando continuamente por cerca de nove horas. No entanto, o evento terminou abruptamente às 13h20 (23h20 GMT), quando a atividade foi interrompida.

O Kilauea é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo e tem registrado erupções desde 1983. Sua atividade frequente faz dele um ponto de interesse para pesquisas sobre vulcanologia e para o turismo na região, destacando a dinâmica dos processos naturais.