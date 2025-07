Alana Cabral grava “Três Graças” na Brasilândia, SP

A produção da nova novela “Três Graças”, que será exibida às 21h na Globo, já iniciou. As primeiras gravações aconteceram nesta semana em bairros da zona norte de São Paulo, especialmente na Brasilândia, uma das maiores comunidades da cidade. A trama, escrita por Aguinaldo Silva, marca o retorno do autor ao horário nobre com uma história com foco social e relevante.

Na última terça-feira (8), a equipe de produção esteve na rua Ipiroldes Marthis Borges, em um local popularmente conhecido como “Iraque”. Este cenário foi utilizado para filmar cenas envolvendo Alana Cabral, que interpreta a filha da personagem Gerluce, vivida por Sophie Charlotte. Na narrativa, a jovem enfrenta uma gravidez na adolescência e precisa amadurecer diante de vários desafios.

Na quinta-feira (10), as filmagens se deslocaram para a rua São Gonçalo do Abaeté, também na Brasilândia. Essa via, que tem pouco movimento, foi interditada por aproximadamente oito horas para a gravação de uma sequência que incluía carros e efeitos especiais. Durante essa gravação, estiveram presentes os atores Grazi Massafera, que interpreta a vilã Arminda, e Romulo Estrela, que faz o papel do policial Paulinho.

Um detalhe notável foi a aparência do ator Paulo Mendes, que surgiu com o cabelo platinado, parte da caracterização de seu personagem Raul, que será frequentemente alvo de abusos emocionais por parte da vilã interpretada por Grazi.

As filmagens impactaram a rotina da comunidade, gerando opiniões distintas entre os moradores. Por um lado, algumas pessoas comemoram a visibilidade que a periferia ganha na televisão. Por outro, há críticas sobre o uso de áreas vulneráveis como cenário. A equipe de gravação conta com mais de 30 profissionais a cada dia de filmagem, o que altera a dinâmica normal do local.

O diretor Luiz Henrique Rios comentou sobre a escolha das locações e a importância das comunidades retratadas. Em entrevista, ele afirmou que é preciso valorizar a força e a potencialidade desses lugares, destacando a energia positiva do ambiente: “O nosso país é muito potente e esse lugar é pura potência. Estou muito feliz de estar aqui”, declarou.

As gravações iniciais devem prosseguir até o dia 24 de julho, e outras locações estão programadas, como o bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. Serão exploradas vielas, ruas e áreas urbanas para dar mais realismo à história.

“Três Graças” está prevista para estrear em 20 de outubro e contará com cerca de 179 capítulos, sucedendo a novela “Vale Tudo”. A nova produção será escrita por Aguinaldo Silva, que divide a autoria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A trama focará em três gerações de mulheres marcadas por abandono e maternidade precoce, abordando conflitos familiares, dilemas sociais e recomeços emocionais.

O elenco da novela é formado por grandes nomes da televisão brasileira, incluindo Sophie Charlotte, Dira Paes, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela, Marcos Palmeira, Arlete Salles, entre outros. A espera pela estreia promete movimentar a curiosidade do público.