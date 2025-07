Alunos são enganados por site falso do Enem

Cerca de 35 mil estudantes brasileiros foram vítimas de um golpe durante as inscrições para o Enem de 2024. Os criminosos conseguiram desviar cerca de R$ 3 milhões ao criar sites falsos que imitavam o portal oficial do Inep, responsável pelas provas. Para combater essa situação, a Polícia Federal lançou a “Operação Só Oficial” na última quinta-feira.

Os golpistas atraíram os estudantes ao induzi-los a pagar a taxa de R$ 85 via Pix, mas esses valores eram transferidos para contas de terceiros. Como resultado, muitos candidatos não conseguiram validar suas inscrições no sistema oficial, o que prejudicou sua participação na prova.

Como o esquema foi descoberto?

O golpe começou a ser desvendado quando os criminosos replicaram o visual do site do MEC/Inep e usaram anúncios pagos nas redes sociais para chamar a atenção dos estudantes. As páginas falsas levaram os candidatos a preencher dados pessoais e a realizar o pagamento, fazendo-os acreditar que estavam em um ambiente seguro.

A farsa veio à tona através de denúncias de candidatos que, mesmo após o pagamento, não apareciam como inscritos no sistema do Inep. A ação da polícia resultou em mandados de busca em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Justiça até determinou o bloqueio de bens dos envolvidos, tentando recuperar parte do prejuízo.

A “Operação Só Oficial” revelou a dimensão do golpe. A Polícia Federal identificou quatro páginas fraudulentas e continua à procura de outros sites que possam estar operando de forma similar. Os suspeitos enfrentam a possibilidade de acusações por estelionato e associação criminosa.

Medidas preventivas

Além do impacto financeiro, os estudantes perderam a chance de participar do Enem por não terem suas inscrições confirmadas. Para evitar que outros candidatos passem pela mesma situação, é fundamental que as inscrições sejam feitas apenas no site oficial, o gov.br, e que os pagamentos sejam direcionados exclusivamente ao Inep. Evitar clicar em links de redes sociais ou mensagens suspeitas é uma precaução importante.

Os futuros candidatos precisam estar cientes dos riscos e da importância de proteger suas informações pessoais. Com o avanço da digitalização, é vital que o público se eduque sobre as possíveis armadilhas da internet e sempre verifique a autenticidade dos sites antes de realizar qualquer pagamento.