Erro na compra de bilhete de loteria gera prêmio de R$ 11 milhões

Kelly Lindsey é uma residente de Carrollton, nos Estados Unidos, e viveu uma experiência incrível que mudou sua vida de forma inesperada. Em uma visita ao posto de gasolina Race Way, ela foi até lá com a intenção de comprar um cartão de raspadinha da Loteria da Virgínia. Mas, por um erro, acabou recebendo um bilhete diferente do que tinha pedido. Em vez de trocá-lo, decidiu guardar e arriscar.

E essa decisão foi uma grande sorte. O bilhete dela era do jogo Money Blitz, que tem uma chance de ganhar o prêmio máximo de apenas 1 em 1.142.400. Para a surpresa de todos, incluindo a própria Kelly, ela conseguiu conquistar um prêmio de 2 milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 11,56 milhões. Vale lembrar que essa foi a segunda vez que alguém levou o maior prêmio desse jogo, o que deixou o caso ainda mais notório.

Com a grana na mão, Kelly teve que fazer uma escolha crucial: receber os 2 milhões de dólares em 30 anos ou optar por um pagamento imediato de 1,25 milhão de dólares. Ela decidiu pelo pagamento imediato, pois queria acesso à grana logo e ficar tranquila financeiramente, sem depender de longos períodos de espera.

Mas nem tudo foi festa. Ao receber o valor, Kelly teve que lidar com os impostos que incidem sobre prêmios de loteria nos EUA. Esses tributos podem ser pesados, e, no caso dela, foram descontados 24% de imposto federal, ou seja, cerca de 300 mil dólares, e mais 4% de imposto estadual, que equivalia a 50 mil dólares. No final das contas, Kelly ficou com aproximadamente 900 mil dólares líquidos.

Essa história vai além do ganho pessoal e reflete também na comunidade local. O governador da Virgínia, Glenn Youngkin, anunciou que a loteria arrecadou 934 milhões de dólares no último ano fiscal, um montante que representa 10% do orçamento estadual destinado à educação básica. No condado de Isle of Wight, onde Kelly vive, mais de 3,7 milhões de dólares foram investidos em escolas públicas e melhorias em infraestrutura. Essas contribuições têm ajudado a custear programas que beneficiam diretamente os estudantes da região.

Portanto, o golpe de sorte de Kelly não só transformou sua vida, mas também trouxe impactos positivos para sua comunidade, destacando como a sorte pode ter um efeito mais abrangente em nossas vidas.