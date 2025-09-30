Erro bancário gera R$ 37 milhões em conta e mulher é presa

Imagine acordar e descobrir que sua conta bancária tem milhões a mais. Para muitos, isso seria um sonho, mas para a australiana Christine Manivel, a história que começou assim se transformou em um verdadeiro pesadelo. Em 2015, a plataforma de criptomoedas Crypto.com cometeu um erro ao transferir A$ 10,4 milhões (cerca de R$ 37 milhões) para a conta dela, sendo que o depósito correto deveria ter sido apenas A$ 100 (aproximadamente R$ 360).

Christine e sua irmã, Thevamanogari Manivel, decidiram não devolver o dinheiro. Em vez disso, usaram a quantia para levar uma vida luxuosa, comprando imóveis e carros de alto padrão.

Compras milionárias: casas e carro de luxo

De acordo com os documentos do processo, elas adquiriram:

Uma casa luxuosa em Melbourne , avaliada em milhões de dólares.

, avaliada em milhões de dólares. Um carro de alto padrão para ostentar.

para ostentar. Presentes caros para familiares e transferências generosas.

O que parecia ser um golpe de sorte rapidamente se transformou em um escândalo financeiro.

O dia em que o erro foi descoberto

A situação começou a mudar quando esse erro foi descoberto sete meses depois, durante uma auditoria interna em 2016. Quando a Crypto.com tentou reaver os valores, boa parte já havia sido gasta em luxos.

Em 2021, o caso foi parar nos tribunais australianos, onde as irmãs foram processadas por fraude e apropriação indébita. A Justiça decidiu que os imóveis comprados deveriam ser vendidos para reembolsar a corretora.

Prisão e julgamento

No ano seguinte, 2022, Thevamanogari foi condenada a devolver o valor e foi presa por apropriação ilícita. O caso ganhou repercussão não só na Austrália, mas em todo o mundo, evidenciando como um simples erro pode gerar um prejuízo de milhões.

Enquanto isso, Christine ainda está em meio a disputas judiciais, tentando evitar punições mais severas.

Casos semelhantes ao redor do mundo

Esse episódio não é um caso isolado. Em diversas partes do mundo, erros bancários geraram histórias similares:

EUA, 2021: a policial Kelyn Spadoni , da Louisiana, recebeu por engano US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões) e acabou comprando uma casa, um carro e joias. Ela foi presa em abril de 2021 e está sob investigação criminal.

Brasil: aqui também há registros de depósitos feitos por engano. A Justiça é clara: quem não devolve o dinheiro pode enfrentar consequências legais.

Essas situações mostram que, mesmo em sistemas financeiros modernos, erros podem ocorrer e muitas vezes acabam em escândalos.

O que diz a lei no Brasil para esses casos?

No Brasil, situações como essa são tratadas pelo artigo 169 do Código Penal, que aborda a apropriação de coisas encontradas ou recebidas por erro.

Quem utiliza o valor pode ser condenado a até 5 anos de prisão , e ainda precisa devolver todo o dinheiro.

, e ainda precisa devolver todo o dinheiro. Além disso, é necessário indenizar a instituição financeira que cometeu o erro.

Importante ressaltar que ninguém pode alegar boa-fé ao gastar um valor que sabe não ser seu.

Por que esses erros acontecem?

Especialistas apontam algumas razões comuns para falhas desse tipo:

Erros humanos ao digitar valores.

ao digitar valores. Falhas em sistemas digitais.

digitais. Falta de auditoria imediata em transações de grande valor.

Embora sejam raras, essas falhas podem ter consequências dramáticas, como demonstrado pelo caso de Christine.

A história do erro bancário que resultou em R$ 37 milhões na conta de Christine Manivel se tornou um dos casos mais emblemáticos do setor financeiro. Ao gastar dinheiro em luxos, ela transformou um deslize em um escândalo que culminou em prisão e processos judiciais. Essa narrativa serve como um alerta sobre a tentação de dijar dinheiro fácil e a importância de agir com responsabilidade.