Chris Flores é anunciado no Melhor da Tarde e projeto no mar

Na última segunda-feira, 29 de setembro, mais de 100 convidados se reuniram em São Paulo para um evento do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O encontro ocorreu na Fazenda Churrascada e foi conduzido pelos apresentadores Joel Datena e Leo Dias. O objetivo foi apresentar os resultados e novas estratégias de publicidade da emissora, além de destacar a sua presença em diferentes plataformas.

Estiveram presentes figuras conhecidas da emissora, como Eduardo Oinegue, Renata Fan, Neto, Elia Junior, Téo José, Reginaldo Leme, entre outros. Executivos comerciais do grupo também participaram do evento.

Novidades na Programação

Um dos anúncios mais destacados foi a chegada de Chris Flores, que assume a apresentação do programa Melhor da Tarde. Ela terá a companhia de Leo Dias e JP Vergueiro, com início da nova fase em outubro, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada. Pâmela Lucciola, que temporariamente liderou o programa, passará a comandar o Melhor da Noite, fortalecendo a programação noturna da emissora com novos formatos.

Novo Projeto em Alta Mar

Outra grande novidade apresentada foi o programa O Som dos Oceanos, que estreará em dezembro com Eri Johnson na apresentação. Essa produção, realizada em parceria com a PromoAção, visa combinar turismo e entretenimento em cruzeiros. O programa contará com shows de artistas renomados como Gilberto Gil, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima e outros, além de mostrar o cotidiano dos músicos e a experiência dos passageiros.

Destaques da Emissora

Durante o evento, foram ressaltados alguns dos programas de maior sucesso do grupo, que incluem Brasil Urgente, Jornal da Band, MasterChef Brasil, Jogo Aberto, entre outros. A superintendente executiva nacional, Giselle Estefano, enfatizou a importância do encontro para celebrar as conquistas do ano e reafirmar a presença da Band nas áreas de Jornalismo, Esportes e Entretenimento.

Apresentações e Networking

O evento foi marcado por diversas apresentações culturais, como uma dança do ventre inspirada na novela turca Cruel Istambul e o show da cantora Gilmelândia, que participará da próxima edição do MasterChef Celebridades. Além disso, grupos de samba do Grupo de Acesso I de São Paulo animaram os presentes, preparando o clima para a cobertura do Carnaval, que a emissora realiza anualmententemente.

Os convidados também puderam desfrutar de experiências exclusivas durante o almoço, que teve foco em promover networking entre clientes e potenciais patrocinadores.

Crescimento da Band

Nos últimos anos, a Band vem ampliando sua atuação no meio digital, unindo TV, rádio e plataformas online. Essa estratégia visa acompanhar o crescimento do mercado publicitário, que, segundo dados recentes, registrou um aumento de 11% nos investimentos em mídia digital no Brasil em 2024. A emissora busca, assim, expandir sua influência nesse segmento.

Com uma combinação de jornalismo sólido, esportes populares e entretenimento diversificado, a Band se posiciona como um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, ampliando seu alcance a diferentes públicos e formatos.