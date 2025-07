Equipe de ‘Five Nights at Freddy’s 2’ provoca Mangle e Marionete

Freddy Fazbear voltou a causar medo durante o painel de “Five Nights at Freddy’s 2” no San Diego Comic-Con. O evento teve a presença da Universal Pictures e Blumhouse e aconteceu poucas horas após o lançamento do trailer do filme, que mostra os planos de vingança dos robôs animatrônicos do primeiro longa.

O painel foi moderado por Juju “Straw Hat Goofy” Green e contou com a participação da diretora Emma Tammi, que também esteve à frente do primeiro filme. Tammi revelou que a nova produção terá “mais de três vezes” o número de animatrônicos em comparação com o primeiro. Ela elogiou a colaboração com a Jim Henson Company na criação dos robôs, destacando que a equipe buscou trazer uma sensação mais prática aos robôs, em vez de utilizar a computação gráfica, que, embora impressionante, não transmitia a nostalgia do universo de Freddy Fazbear. Segundo Tammi, a equipe da Henson compreendeu bem a importância do design dos personagens para os fãs.

O criador da série de jogos, Scott Cawthon, é o roteirista do filme. Entre os atores, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Piper Rubio retornam, ao lado de novos integrantes do elenco, como Freddy Carter, Wayne Knight, Mckenna Grace, Teo Briones, Theodus Crane e Skeet Ulrich, parceiro de Lillard em “Pânico”.

Durante o painel, Tammi foi acompanhada por Blum, Hutcherson, Rubio, Briones, Crane e Ulrich. Briones adiantou que seu personagem é um videógrafo de um programa sobre atividades paranormais, enquanto Crane comentou que o seu papel expressa preocupações sobre o relacionamento entre os personagens de Hutcherson e Lail. Ele definiu seu personagem como alguém que percebe que “as vibrações não estão boas”.

Hutcherson também atualizou os fãs sobre seu personagem, Mike. Ele explicou que, após os eventos do primeiro filme, Mike e sua irmã Abby desejam levar uma vida normal, mas as dificuldades persistem. “Ele só quer uma vida calma, mas isso não é possível em ‘FNAF’. Mike está lidando com muitos traumas e tenta disfarçar, mas acaba enfrentando novos desafios,” disse Hutcherson.

Após consultar a diretora e Blum, Hutcherson confirmou que o animatrônico Mangle, uma versão danificada de Funtime Foxy, estará no filme. Embora Lillard não tenha podido comparecer ao painel, ele enviou uma mensagem em vídeo pedindo aos espectadores que assistam ao filme para que possam ser feitos mais sequências. “Se vocês apoiarem, teremos um terceiro filme. E assim terei a chance de matar Mike Schmidt!”, brincou Lillard.

A mensagem também introduziu Ulrich, que preferiu não dar muitos detalhes sobre seu papel, apenas mencionando que ele possui uma “história emocional profunda” relacionada ao enredo.

O painel encerrou com a exibição de um clipe em que uma equipe de investigação paranormal explora o antigo Freddy Fazbear’s Pizza e encontra The Marionette, outro animatrônico popular da série de jogos.

O primeiro filme da franquia arrecadou cerca de US$ 297 milhões mundialmente, tornando-se o mais lucrativo da Blumhouse até o momento, mesmo disponibilizado simultaneamente na plataforma de streaming Peacock. “Five Nights at Freddy’s 2” é produzido por Jason Blum e Scott Cawthon, com a diretora Emma Tammi e outros como executivos do projeto.

O filme estreia nos cinemas em 5 de dezembro.