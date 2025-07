Vanessa Kirby elogia Robert Downey Jr. como líder em Avengers: Doomsday

Vanessa Kirby Fala sobre Robert Downey Jr. em “Avengers: Doomsday”

A atriz Vanessa Kirby, que retorna ao papel de Sue Storm, a Mulher Invisível, compartilhou suas experiências ao trabalhar com Robert Downey Jr. no set do filme “Avengers: Doomsday”. Em uma entrevista, ela descreveu Downey como uma pessoa “profunda, gentil e cheia de alma”.

Kirby elogiou a atuação de Downey Jr. no filme, destacando seu papel como um líder inspirador para o elenco, que inclui muitos veteranos do universo Marvel. Mesmo sendo uma das novas integrantes do elenco, ela se sentiu acolhida e apoiada por ele, que tem um grande histórico na franquia.

Ela afirmou: “Ele é um ser humano incrível — profundo, gentil e um líder fenomenal para nós, que somos os novatos, enquanto muitos dos outros já estão familiarizados com esse universo há muito tempo.” Kirby ressaltou que a performance de Downey Jr. é excepcional e que ele está entregando um trabalho incrivelmente forte em “Avengers: Doomsday”.

Além de sua experiência no set, a atriz também anunciou que está voltando a Londres para filmar cenas adicionais do filme. Ela comentou sobre a felicidade de conciliar as filmagens com sua gravidez, dizendo: “Vai ser muito legal continuar gravando um filme dos Vingadores enquanto estou grávida.”

O filme “Marvel Studios – The Fantastic Four: First Steps” apresenta novos desafios para a equipe formada por Reed Richards (Mister Fantastic), interpretado por Pedro Pascal, Sue Storm (Mulher Invisível) por Kirby, Johnny Storm (Tocha Humana) por Joseph Quinn, e Ben Grimm (Coisa) por Ebon Moss-Bachrach. O grupo deve defender a Terra de Galactus, um deus espacial voraz, e seu misterioso mensageiro, o Surfista Prateado.

Além do elenco principal, o filme conta com Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. Sob a direção de Matt Shakman e produção de Kevin Feige, o filme promete trazer muitas emoções aos fãs.

“The Fantastic Four: First Steps” está programado para estrear nos cinemas e IMAX no dia 25 de julho de 2025. Já “Avengers: Doomsday” será lançado em 18 de dezembro de 2026.