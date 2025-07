Joseph Quinn sugere parceria com Tom Holland no MCU e elogia

O filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, trazendo uma nova versão do icônico personagem Tocha Humana, interpretado pelo ator britânico Joseph Quinn. Durante a estreia do filme em Los Angeles, Quinn expressou seu desejo de trabalhar ao lado de Tom Holland, conhecido por seu papel como Homem-Aranha no Marvel Cinematic Universe (MCU).

Em entrevista, Quinn elogiou Holland, afirmando: "Acho que ele é brilhante e estou dentro." O ator acredita que a dupla proporcionaria momentos divertidos nas telonas e destacou: "Nunca conheci o Tom, mas ele é o nosso melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Então, por que não? Vamos lá, vamos em frente."

Detalhes sobre Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

No novo filme, o personagem Reed Richards, conhecido como Sr. Fantástico, é interpretado por Pedro Pascal, famoso por seu papel em The Last of Us. Vanessa Kirby dá vida à esposa de Reed, Sue Storm, conhecida como Mulher-Invisível. Joseph Quinn assume o papel de Johnny Storm, o Tocha Humana, e Ebon Moss-Bachrach interpreta Ben Grimm, também conhecido como O Coisa.

Ralph Ineson, conhecido por seus papéis em A Bruxa e A Lenda do Cavaleiro Verde, aparece como o vilão Galactus. Julia Garner, da série Ozark, interpreta uma versão alternativa do Surfista Prateado, chamada Shalla-Bal. O filme também deve trazer Franklin Richards, filho de Reed e Sue. O elenco ainda conta com Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich. A direção fica por conta de Matt Shakman, responsável por WandaVision, que substitui Jon Watts, o diretor original da trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland.

Este é o terceiro filme dedicado ao Quarteto Fantástico, um dos primeiros grupos de super-heróis dos quadrinhos da Marvel. O novo projeto é considerado um dos mais significativos dentro do Marvel Studios. A história do filme ainda é envolta em mistério; sabe-se que não será abordada a origem da equipe e que a trama se passa em uma Nova York retrofuturista em um universo alternativo. Além disso, há rumores de que o Doutor Destino, um dos principais vilões da franquia, será interpretado por Robert Downey Jr.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 24 de julho de 2025. Este filme marcará o início da Fase 6 do MCU, que culminará com os lançamentos de Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas nos anos de 2026 e 2027, respectivamente.