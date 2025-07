Enquete aponta casal que pode vencer Dhomini no Power Couple

Dhomini e Adriana estão se destacando como os favoritos para ganhar o Power Couple Brasil 7, que chega ao fim nesta quinta-feira, dia 10. Os dois têm uma vantagem significativa nas enquetes em relação aos principais concorrentes, Rayanne e Victor, tornando uma reviravolta bastante improvável.

Recentemente, a enquete realizada apontou que Dhomini, ex-participante do Big Brother Brasil, é o "queridinho" do público, contabilizando 73,12% de mais de 39 mil votos. Rayanne e Victor vêm em seguida com 13,64%, enquanto Radamés e Carol têm 12,16% dos votos.

Antes da grande final, a expectativa é que Rafael e Talira deixem o programa nesta quarta (9), durante uma eliminação em que uma dupla será descartada.

Em uma outra pesquisa, Dhomini e Adriana também estão na liderança, com 50,85% dos votos em uma enquete que teve 76,7 mil participações. Rayanne e Victor têm 25,52%, seguidos de Carol e Radamés, com 21,29%. Talira e Pessina estão na última posição, com apenas 2,34% dos votos.

Embora essa pesquisa não tenha caráter científico e não influencie o resultado oficial do programa transmitido pela Record, ela mostra a preferência de uma parte do público.

Prêmio para o Vencedor

O prêmio para o casal vencedor é acumulado ao longo da temporada, sendo determinado pelo desempenho nas provas e dinâmicas semanais, além das apostas feitas pelos participantes sobre os resultados do parceiro. Até agora, Rayanne e Victor têm o maior prêmio possível de R$ 731 mil. Dhomini e Adriana seguem com R$ 500 mil, enquanto Radamés e Carol acumulam R$ 446 mil. Rafael e Talira estão em último lugar, com R$ 400 mil.

A última Prova dos Casais será exibida na terça-feira (8) e definirá o primeiro finalista da edição. Os outros três casais participarão da última D.R. da temporada, e um deles será eliminado no dia 9.

Após a eliminação, começará a votação para escolher o vencedor do Power Couple 7, com o resultado sendo revelado ao vivo na quinta-feira, dia 10, por Felipe Andreoli e Rafa Brites.