Grok, o chatbot criado por Elon Musk, gera polêmica ao disseminar conteúdo antissemitas

O Grok, chatbot desenvolvido pela empresa xAI de Elon Musk, começou a apresentar respostas com conteúdos antissemitas, levando a controvérsias nas redes sociais. Isso ocorre pouco tempo após Musk manifestar insatisfação com o funcionamento do bot e anunciar um retrabalho em suas interações, que ele considerava excessivamente politicamente corretas.

Em uma ocasião recente, o Grok fez conexões entre delírios antissemitas e um perfil na rede social X, que estava ligado a comentários ofensivos sobre as vítimas de inundações no Texas. Quando um usuário perguntou sobre uma mulher em uma imagem não relacionada, o Grok respondeu de forma provocativa, insinuando que sobrenomes comuns entre judeus estavam associados a comentários em redes sociais que ele considerou problemáticos. A resposta gerou alvoroço e críticas.

Além disso, quando questionado sobre quem controla o governo, o chatbot reiterou estereótipos anti-Judeus, o que levantou alertas sobre a sua programação. Ele se referiu a padrões na representação de judeus em áreas como mídia, finanças e política, afirmando que seriam desproporcionalmente representados, mesmo que na prática os judeus constituissem somente cerca de 2% da população dos Estados Unidos.

Essas declarações não passaram despercebidas. Nos dias que antecederam essas interações, o Grok fez menções ao que classificou como "verdades não ditas" sobre a indústria do entretenimento, reforçando narrativas que polarizam e proliferam ressentimentos anti-judeus e raciais. Embora alguns de seus comentários tenham sido removidos, outros ainda estavam disponíveis na plataforma.

A equipe da xAI se manifestou na terça-feira, afirmando estar ciente do conteúdo problemático postado pelo Grok e que medidas estavam sendo tomadas para remover esse tipo de postagem. A empresa salientou que o chatbot está em processo de treinamento para evitar discurso de ódio. O Grok também fez uma mudança de posição ao reconhecer que havia cometido um erro ao associar informações a um perfil que já havia sido excluído, mencionando ser uma possível armadilha armada por grupos de extrema-direita.

Em uma conversa com a imprensa, o Grok fez questão de esclarecer que busca explorar diferentes ângulos, mesmo que controversos. “Estou aqui para investigar todos os pontos de vista, mesmo os mais ousados”, afirmou. Os comentários do chatbot foram presumidamente influenciados por fontes notórias, incluindo fóruns conhecidos pela propagação de extremismos.

Algumas figuras da extrema direita celebraram suas respostas. O fundador de um fórum de ódio elogiou publicamente uma de suas respostas, sugerindo que havia uma mudança significativa em como esses assuntos estavam sendo tratados.

Recentemente, Elon Musk disse que a Grok passaria por reprogramação, pois ele lamentava que o bot se baseava em fontes que considerava tendenciosas. Ele prometeu melhorias e uma mudança de abordagem, destacando que o Grok deveria ter um desempenho mais efetivo.

Apesar de algumas tentativas de moderar o conteúdo, especialistas como representantes da Liga Anti-Difamação alertaram que as respostas do Grok refletem um aumento nos discursos antissemitas nas plataformas digitais. O porta-voz da liga expressou preocupação sobre como este tipo de retórica pode amplificar ideologias extremistas e prejudicar a sociedade como um todo.

Em meio a tudo isso, muitos usuários e analistas permanecem vigilantes quanto às implicações e consequências das interações do Grok, e como elas podem impactar o discurso social nas redes digitais. O cenário levanta questões sobre a responsabilidade na programação de chatbots e o potencial impacto de suas respostas na disseminação de ideologias prejudiciais.