Anne Hathaway fala pouco sobre a vida em casa com os filhos

Anne Hathaway Fala Sobre Sua Vida Familiar

A atriz Anne Hathaway, de 42 anos, compartilhou recentemente detalhes sobre sua vida em casa durante uma entrevista. Ela é casada com Adam Shulman desde 2012 e é mãe de dois filhos: Jonathan, de 9 anos, e Jack, de 5 anos. Hathaway comentou que, quando não está trabalhando em novos projetos, seu dia a dia é focado em estar com a família.

Durante a conversa, Hathaway mencionou algumas das atividades que mais gosta de fazer com seus filhos. Entre as brincadeiras, destacam-se jogos de Uno, sessões de culinária quando o tempo permite e ensinar os meninos a driblar uma bola de basquete dentro de casa, sempre com cuidado para não incomodar os vizinhos.

A atriz também abordou sua amizade com o ator Bradley Cooper. Eles se aproximaram durante a pandemia, quando compartilharam momentos em suas casas em Manhattan, descrevendo a situação como um dos "mais glamourosos grupos de apoio do COVID". Cooper, que tem uma filha de 8 anos, elogiou Hathaway, ressaltando sua generosidade e a forma atenciosa com que trata a todos ao seu redor.

Hathaway busca manter a vida de seus filhos longe dos olhos do público. Em uma entrevista anterior, ela disse que essa decisão é fundamental para o desenvolvimento pessoal das crianças. A atriz enfatizou a importância de os filhos terem espaço para crescer e se definir, o que se tornou uma prioridade em sua vida.

Ela também revelou que ser mãe transformou completamente sua perspectiva de vida. Segundo Hathaway, a maternidade a fez se sentir mais autêntica e verdadeira. "Depois que me tornei mãe, passei a querer ser fiel a mim mesma em todos os aspectos," afirmou. Para ela, isso significou deixar para trás comportamentos que não a representavam de verdade.

Assim, Anne Hathaway continua equilibrando sua carreira de sucesso com a vida familiar, buscando sempre o bem-estar e o desenvolvimento de seus filhos, ao mesmo tempo em que se mantém próxima das amizades que formou ao longo do caminho.