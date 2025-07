Eliane Giardini e Tony Ramos estrelarão novo filme da Globo

Luis Miranda e Dhu Moraes estão gravando a nova novela “Êta mundo melhor!” enquanto também se preparam para as filmagens de um longa-metragem. Luellem de Castro também faz parte do elenco dessa nova história.

A trama da novela gira em torno de Leonardo, interpretado por Marco Nanini, um publicitário de cinquenta anos que enfrenta uma fase complicada em sua vida. Com a carreira estagnada e uma vida amorosa sem perspectivas, ele se vê responsável pelo cuidado do pai aposentado, papel que será interpretado por José de Abreu. A relação entre pai e filho é tensa, especialmente após a rejeição de diversos cuidadores que já tentaram ajudar.

A vida de Leonardo muda drasticamente após uma briga com seu pai. Ao revirar um antigo baú de memórias, ele encontra uma fotografia de sua infância e, de forma inesperada, é transportado de volta ao ano em que a imagem foi tirada: 1986. Durante essa viagem no tempo, ele reencontra sua versão infantil e revive momentos importantes da sua vida. Essa nova perspectiva lhe oferece a chance de alterar eventos passados, em busca de um futuro diferente.

As gravações da novela já começaram e contam com um elenco diversificado, incluindo nomes como Regiane Alves, Augusto Madeira, Mariana Santos, Gabriel Gentil e Oli Bela. A história ainda não tem título definido e foi idealizada por Marco Nanini e Mauricio Rizzo. O roteiro é de responsabilidade de Rizzo e Bíbi da Pieve, enquanto a direção fica por conta de Matheus Malafaia. Esta nova produção promete trazer uma abordagem emocionante e reflexiva sobre a vida e as escolhas que fazemos.