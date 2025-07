Cientistas alertam sobre a escassez de ar na Terra

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Bristol faz uma previsão alarmante: em 250 milhões de anos, as condições na Terra podem se tornar tão extremas que levariam à extinção de mamíferos, incluindo os humanos.

Com a fusão dos continentes, surgiria uma nova Pangeia, onde as temperaturas poderiam alcançar os 50 °C em várias regiões. Além do calor intenso, um aumento na atividade vulcânica tornaria o ambiente praticamente inabitável. O estudo foi divulgado na revista Nature e levanta questões preocupantes sobre o futuro do nosso planeta.

Ameaçando a vida no planeta

De acordo com a pesquisa, 92% da superfície terrestre ficaria inadequada para a vida. Restariam somente áreas polares e litorâneas, mas, sem os oceanos para regular o clima, a Terra enfrentaria um superaquecimento catastrófico, agravado pelas emissões de dióxido de carbono provenientes da intensa atividade vulcânica.

O cientista Alexander Farnsworth destaca um “triplo golpe”: o calor extremo se combinaria com alta umidade e atividade vulcânica intensa. Juntos, esses fatores criariam um cenário mortal para mamíferos. Contudo, mesmo em um futuro hostil, há uma esperança: os humanos poderiam encontrar formas de se adaptar ao calor.

Como seria essa adaptação? Com o auxílio da tecnologia ao longo de milhões de anos, algumas estratégias incluem a construção de cidades subterrâneas e a adoção de hábitos noturnos, semelhantes aos de animais que habitam desertos. Outra alternativa mencionada seria a colonização de outros planetas, como Marte. Porém, a escassez do ar se tornaria um desafio ainda maior, criando um cenário preocupante.

Os cientistas acreditam que, mesmo diante de tantas adversidades, a vida sempre dá um jeito de persistir. As temperaturas extremas poderiam causar mudanças drásticas na Terra, principalmente na ausência de mares que ajudam a manter o equilíbrio climático. A liberação de gases de efeito estufa agravaria ainda mais a situação da atmosfera.

Diante de um futuro tão incerto, especialistas afirmam que a sobrevivência da humanidade dependerá de mudanças significativas. A inovação será essencial para explorar novos ambientes e até mesmo migrar para outros planetas. Apesar de todos os riscos, a capacidade de reinvenção da vida é um testemunho do que já enfrentamos e superamos ao longo da história.