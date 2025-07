Horas de sono necessárias para emagrecer de forma eficaz

Muita gente já sabe que fazer exercícios e se alimentar bem são essenciais para emagrecer, mas o papel do sono muitas vezes fica em segundo plano. A verdade é que descansar direito é tão importante quanto as outras práticas e merece mais atenção na hora de cuidar da saúde.

Recentemente, uma pesquisa publicada na JAMA Internal Medicine trouxe insights valiosos sobre como a duração do sono pode ajudar na perda de peso. Para o estudo, os cientistas reuniram 80 adultos com sobrepeso, com idades entre 21 e 40 anos, que geralmente dormiam menos de 6 horas por noite.

Os participantes foram divididos em dois grupos: um teve o desafio de dormir cerca de 8,5 horas por noite, enquanto o outro manteve seus hábitos normais de sono. O resultado foi surpreendente. Quem dormiu mais conseguiu reduzir a ingestão de calorias, o que não apenas ajudou a perder peso, mas também melhorou seus hábitos alimentares.

Como o ciclo completo do sono influencia o emagrecimento?

De acordo com a pesquisa, o sono impacta o emagrecimento de forma indireta, principalmente através dos hábitos alimentares e comportamentais. Vamos dar uma olhada em como isso acontece: