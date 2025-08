Isis Valverde recorda com emoção a morte do pai

São Paulo

Isis Valverde foi a convidada do programa "Conversa com Bial" na noite desta sexta-feira (1). Durante sua participação, ela compartilhou experiências pessoais, homenagens a entes queridos e reflexões sobre temas como família, literatura e as perdas que enfrentou ao longo da vida. A atriz e agora escritora lançou seu segundo livro, intitulado "Vermelho rubro", e usou a ocasião para explicar como a escrita faz parte de sua jornada.

Na conversa, Isis recordou sua infância em Aiuruoca, uma cidade no interior de Minas Gerais, e seus primeiros passos no Rio de Janeiro em busca de uma carreira artística. Ela também falou sobre momentos marcantes de sua vida, incluindo a morte de seu pai, Rubens Valverde, que faleceu de infarto em janeiro de 2020, aos 65 anos.

Isis relembrou um último diálogo com ele: "Estávamos sentados na área externa de casa, como sempre fazíamos. Ele olhou ao meu redor, viu tudo que eu conquistei e disse: ‘É, agora eu posso ir embora. Você está bem, não precisa mais de mim’. E foi." A atriz, visivelmente emocionada, destacou como seu pai parecia ter consciência de tudo antes de partir.

A ligação de Isis com a literatura também vem de sua família. Ela mencionou a influência de um tio poeta e a presença da mãe, que também se dedica à escrita. Esse legado familiar é explorado profundamente em "Vermelho rubro", onde a artista aborda temas como dor, amor e renascimento. Um dos poemas do livro é dedicado ao seu filho, Rael, que tem 6 anos.

Sobre sua adolescência, Isis revelou que a vontade de se tornar atriz não foi imediatamente aceita pelos pais. No entanto, ela sempre sentiu que, apesar do receio deles, contava com o apoio deles. "Meu pai não era contra. Ele apenas queria que eu tivesse segurança. Sempre esteve ao meu lado, torcendo por mim, mesmo com medo do caminho que eu escolhi", afirmou.

Com esta relevância na relação familiar e na busca por seus sonhos, Isis Valverde se apresenta não apenas como atriz, mas também como uma escritora sensível e reflexiva, pronta para compartilhar suas histórias e emoções com o público.