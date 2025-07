Doomsday contará com Vingador original como protagonista

Os fãs dos Vingadores podem ficar aliviados com a confirmação de que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, terá um papel importante no novo filme da Marvel, intitulado Vingadores: Doomsday. O anúncio foi feito recentemente, garantindo que o Deus do Trovão ainda está no centro das atenções nesta nova fase do Marvel Studios.

Além de Thor, outro personagem que deve ganhar destaque é o Senhor Fantástico, vivido por Pedro Pascal no filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. Ele será o líder na luta contra o Doutor Destino, um dos vilões mais icônicos da Marvel.

Detalhes sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel já confirmou uma lista impressionante de atores para o elenco de Vingadores: Doomsday, marcando uma das colaborações mais significativas de estrelas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Entre os retornos estão Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku) e Letitia Wright (Pantera Negra). Tom Hiddleston também voltará como Loki.

Além disso, serão apresentados novos personagens das fases 4 e 5 do MCU. Simu Liu retornará como Shang-Chi e Danny Ramirez como Falcão. O novo Quarteto Fantástico também estará lá, com Pedro Pascal como Senhor Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como Coisa. O elenco de Thunderbolts também estará presente, trazendo Florence Pugh (Yelena), Wyatt Russell (Agente Americano), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Fantasma) e Lewis Pullman (Bob, o Sentinela).

Uma das revelações mais emocionantes para os fãs foi o retorno de alguns dos X-Men clássicos, como Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope e Rebecca Romijn como Mística. Esses personagens fazem parte de um legado que os fãs esperam ver novamente nas telonas.

Vingadores: Doomsday está programado para estrear no Brasil no dia 18 de dezembro de 2026. O filme também servirá como preparação para Vingadores: Guerras Secretas, que está previsto para ser lançado em 2027, encerrando a Saga do Multiverso que começou após Vingadores: Ultimato.