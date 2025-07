Raul Gazolla comenta sobre sorriso de Glória Perez após tragédia

O ator Raul Gazolla, de 69 anos, afirmou que Glória Perez, escritora e mãe da atriz Daniella Perez, voltou a sorrir após a morte de Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de sua filha em 1992. Gazolla deu essa declaração em uma entrevista recente no YouTube.

Ele relatou que não via Glória sorrir há 32 anos e comentou sobre a dor que a família carrega desde a tragédia. “A dor é imensa. O pai da Dani não suportou e faleceu por causa disso. Uma mãe não deveria enterrar um filho”, disse o ator.

Durante o mesmo bate-papo, Raul falou sobre sua reação à morte de Guilherme de Pádua, que ocorreu em novembro de 2022, devido a um infarto. “Eu agradeci ao universo e pensei: ‘o mundo está melhor hoje’. Alguém que não deveria ter nascido se foi”, declarou. Gazolla fez questão de ressaltar que, mesmo não acreditando na pena de morte, defende a prisão perpétua para criminosos como Pádua, afirmando que eles não devem conviver em sociedade.

O assassinato de Daniella Perez, que tinha apenas 22 anos, chocou o Brasil. Ela foi morta em 28 de dezembro de 1992, com 18 facadas, enquanto era uma das protagonistas da novela “De Corpo e Alma”, escrita por sua mãe. Guilherme de Pádua, co-estrelando a novela, e sua esposa na época, Paula Thomaz, foram os responsáveis pelo crime. Ambos foram condenados a penas de 19 e 18 anos e 6 meses de prisão, respectivamente, mas cumpriram apenas sete anos antes de serem liberados.

Após sair do cárcere, Paula mudou de nome e reconstituiu sua vida, casando-se novamente. Guilherme de Pádua se tornou pastor evangélico antes de falecer. O crime permanece marcante na memória coletiva do país, refletindo as feridas profundas que a tragédia deixou nas vidas dos envolvidos.