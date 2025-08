É possível exigir ar-condicionado em imóvel alugado?

No verão, as altas temperaturas podem trazer um grande desafio: como se manter fresco sem estourar o orçamento na conta de luz. Para quem mora em apartamentos ou casas alugadas, essa preocupação é ainda maior, já que a instalação de um ar-condicionado não é uma decisão tão simples. Vamos conversar um pouco sobre como lidar com essa situação e garantir o conforto sem dor de cabeça.

O primeiro passo é sempre dar uma olhada no contrato de locação. Muitas vezes, é possível discutir questões como a instalação de um ar-condicionado com o proprietário. É fundamental saber se há espaço e se ele autoriza o uso do aparelho.

Outro aspecto importante é que a Lei do Inquilinato, que é a nº 8.245/91, regulamenta as alterações que um inquilino pode fazer. Essa lei estabelece que todas as mudanças—como furar paredes para a instalação do ar-condicionado—devem ter a aprovação do dono do imóvel. E vale lembrar, instalar um ar-condicionado é uma despesa que fica toda por conta do inquilino, assim como a manutenção do equipamento, quando este já existe.

Antes de avançar com a instalação, é bom verificar se o local tem disjuntores e tomadas compatíveis para suportar o ar-condicionado. Se o imóvel já dispõe de um aparelho, a responsabilidade pela manutenção é do proprietário, que deve garantir que ele esteja sempre funcionando.

Para instalar o ar-condicionado, comece pedindo uma autorização por escrito ao proprietário. Isso pode incluir até mesmo a empresa que cuidou das burocracias necessárias. Vale ressaltar que a imobiliária atua apenas como intermediária e não pode tomar decisões em nome do proprietário.

Colocar um ar-condicionado em uma casa alugada requer um bom alinhamento entre o inquilino e o proprietário. É um processo que envolve planejamento, curso de ação e entendimento das responsabilidades de cada parte. Assim, tanto quem aluga quanto quem é o dono do imóvel podem ficar tranquilos, sabendo que o conforto no verão não precisa virar um problema.