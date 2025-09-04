O que coloca o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo

Em um cenário de crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no segundo trimestre, o país se destaca, ocupando a 32ª posição entre as economias globais. Esses dados são fruto de um levantamento da Austin Ratings, uma agência nacional de classificação de riscos. Ao longo dos meses de abril a junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe à tona informações relevantes sobre a economia brasileira.

Esse indicador é bem interessante, principalmente quando consideramos a comparação com 55 países. No geral, o Brasil está com um crescimento abaixo da média observada entre as nações do Brics, que apresenta 0,7%. Vale lembrar que o PIB pode variar bastante dependendo da moeda utilizada em cada país.

O desempenho do país

Analisando o PIB em dólares, o Brasil se mantém como a décima maior economia do mundo, apesar de uma leve queda. Em 2023, conforme os cálculos da Austin Ratings e dados do Fundo Monetário Internacional, o Brasil ocupou a nona posição global.

Se olharmos para as economias mais robustas do planeta em 2025, temos os Estados Unidos liderando com impressionantes 30.507 bilhões de dólares, seguidos pela China com 19.231 bilhões e, em terceiro, a Alemanha com 4.744 bilhões. A Índia vem logo em seguida, com 4.187 bilhões, e o Japão, com 4.186 bilhões. O Reino Unido e a França também estão no páreo, com 3.839 e 3.211 bilhões, respectivamente.

Na sequência, temos a Itália com 2.422 bilhões, o Canadá com 2.225 bilhões e, então, o Brasil, com 2.126 bilhões de dólares. Para ter uma ideia mais clara, a Rússia apresenta 2.076 bilhões, enquanto a Espanha fica com 1.799 bilhões. A Coreia do Sul vem logo atrás com 1.790 bilhões, seguida pela Austrália com 1.771 bilhões e, por último, o México com 1.692 bilhões.

Em relação ao crescimento do PIB no segundo trimestre deste ano, apenas três países se sobressaem: a Indonésia lidera com um aumento de 4%, seguida de Taiwan com 3,1% e a Malásia com 2,1%. Para entender o conceito de PIB, o IBGE explica que ele abrange tudo que é produzido em bens e serviços dentro de um país, cidade ou estado durante um ano.

Os cálculos são feitos levando em consideração as moedas locais, evitando a dupla contagem. Por exemplo, se a produção de trigo gera um valor de R$ 100, e a farinha feita com esse trigo vale R$ 200, o pão resultante terá um preço de R$ 300. Nesse caso, o PIB registrado será de R$ 300, pois os valores de trigo e farinha já estão incluídos no preço do pão.