Frio em São Paulo: saiba até quando as temperaturas devem cair

São Paulo está se preparando para enfrentar uma semana bem fria, com mínimas que podem chegar a 8°C. A onda de frio começou a impactar a cidade e a região metropolitana desde o último final de semana.

As manhãs e noites devem ser especialmente geladas até a próxima sexta-feira (15), por causa de uma massa de ar frio e seco que se espalhou pelo estado. É bom se agasalhar bem, porque a sensação térmica pode ser ainda mais baixa.

Frio que surpreende

São Paulo, famosa pelo seu clima geralmente ameno, está sob um alerta por causa das temperaturas baixas. Durante a semana, os termômetros devem marcar entre 9°C e 11°C nas primeiras horas do dia, algo incomum para os padrões da cidade.

Apesar do sol aparecer durante as tardes, o frio permanece. Não há previsão para chuvas significativas, o que torna essa onda de frio ainda mais notável. Isso tudo acontece por conta de uma forte massa de ar polar que se instalou na região.

A Defesa Civil já está emitindo alertas, pedindo para a população ter cuidados especiais nesse período. É importante ficar atento às dicas para se proteger do frio.

Desafios na rotina dos paulistanos

A rotina dos paulistanos está enfrentando novos desafios, principalmente para quem precisa realizar atividades ao ar livre. Com as mínimas próximas de 9°C, é um verdadeiro teste para quem não está acostumado com climas tão rigorosos.

Impacto do frio em outras regiões

Além de São Paulo, essa onda de frio está afetando bastante o Sul do Brasil, onde geadas são esperadas. No Sudeste, outros estados também estão sentindo o frio intenso, não só São Paulo.

Curiosamente, partes do Acre e Rondônia, lá no Norte, estão tendo manhãs mais frias do que o normal, o que não é algo frequente por lá.

Esse é o quinto evento de frio do ano, o que ressalta a importância de ficarmos atentos às condições climáticas e seguirmos as orientações das autoridades. Com o passar da semana, as temperaturas devem começar a subir, trazendo um alívio bem-vindo para os moradores.