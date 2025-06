Diretor de filme com Bruce Willis comenta sobre saúde do ator

Luc Besson se emociona ao falar sobre Bruce Willis e sua luta contra a demência

Na quinta-feira, dia 26 de junho de 2025, o cineasta francês Luc Besson participou do programa "C à Vous", exibido pelo canal France 5. Durante o programa, ele ficou profundamente emocionado ao rever cenas do filme "O Quinto Elemento", lançado em 1997, onde Bruce Willis atua como o protagonista Korben Dallas, um taxista em um futuro distópico que se torna herói ao tentar salvar a Terra.

Besson expressou sua tristeza ao comentar sobre a saúde do ator, que foi diagnosticado recentemente com demência frontotemporal. Visivelmente abalado, ele destacou: “Só me comove vê-lo assim” e acrescentou: “É triste. Ele teve que salvar o mundo 53 vezes e agora o mundo está ganhando dele.” As lágrimas no rosto de Besson refletiam a preocupação e empatia que ele sente pelo amigo.

"O Quinto Elemento" é considerado um dos melhores filmes da carreira de Bruce Willis, tendo arrecadado mais de 250 milhões de dólares nas bilheteiras. O filme é lembrado pela sua abordagem inovadora e entretenimento visual marcante. Em entrevistas anteriores, Willis já havia comentado que o estilo único de Besson foi um dos fatores que o atraíram para o projeto.

Atualmente, Bruce Willis tem 70 anos e vive em Los Angeles, onde recebe cuidados constantes. Ele é assistido por sua esposa, Emma Heming, sua ex-companheira, Demi Moore, e seus cinco filhos, que estão sempre ao seu lado durante este difícil momento.

O relacionamento entre Besson e Willis durante as filmagens de "O Quinto Elemento" foi notavelmente bom, e os dois mantêm um vínculo forte, mesmo enfrentando as adversidades da saúde do ator. O trabalho histórico de Willis na película continua a ser celebrado, enquanto seus amigos e fãs esperam por melhorias em sua condição.