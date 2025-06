Ex-BBB Flay usa biquíni da Hello Kitty de R$ 1.600; confira famosas

Flay, participante famosa do Big Brother Brasil 20 e cantora de 30 anos, agora se juntou a outras celebridades que estão usando o biquíni da Hello Kitty. Esse modelo é da grife italiana GCDS, criada por Giuliano Calza, e está sendo vendido por 250 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 1.605, dependendo da cotação do euro.

Flay não é a única que adotou esse estilo. Outras personalidades, como a ex-BBB Francine Piaia, a atriz Taty Sindel, conhecida por seu papel em Zorra Total, e a influenciadora Juju Ferrari também já posaram usando o biquíni. A lista inclui ainda a advogada Deolane Bezerra, as influenciadoras Vanessa Lopes e Gkay, e as artistas Dua Lipa e Bella Thorne.

Além do famoso biquíni da Hello Kitty, a GCDS oferece também modelos inspirados em personagens como Patrick e Bob Esponja, que também conquistaram diversas celebridades, incluindo Anitta e a influenciadora Mia Khalifa.

O biquíni da Hello Kitty, feito de crochê, tem chamado a atenção pela sua originalidade e estilo divertido, refletindo uma tendência nas redes sociais onde muitas famosas compartilham seus looks de verão com os fãs. O acesso a esses modelos exclusivos se tornou uma forma de expressão de estilo e personalidade no mundo da moda atual.