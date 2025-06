Briga entre 100 rivais no SBT gera arrependimento em Serginho Groisman

Serginho Groisman convidou torcidas organizadas do São Paulo e Corinthians para programa de TV e encontrou terminou em briga generalizada: 'Tinha 100 pessoas brigando naquele estúdio'.

Relembrando um Episódio Tenso do ‘Programa Livre’ no SBT

Serginho Groisman, apresentador conhecido por sua longa carreira na televisão brasileira, relatou um episódio marcante e conturbado de sua trajetória. Ele, que está no ar há mais de 35 anos, completou 75 anos recentemente e se recordou de uma experiência que lhe trouxe grande arrependimento. Essa situação aconteceu durante a gravação do "Programa Livre", que ele apresentou no SBT entre 1991 e 1999.

Na época, Serginho decidiu convidar torcedores organizados de dois grandes clubes paulistas, o Corinthians e o São Paulo, para participar da mesma gravação. O intuito era promover um debate amistoso entre as torcidas, mas o resultado tornou-se caótico. O apresentador se lembrou claramente do desfecho: “Foi grave. Fiz uma bobagem porque estava iludido. Tive a brilhante ideia de reunir as torcidas. Quebrou o maior pau”, afirmou.

Com a tensão aumentando, a situação tomou proporções alarmantes. Serginho relatou que cerca de 100 pessoas acabaram se envolvendo em uma briga generalizada dentro do estúdio, ao ponto de algumas delas precisarem de atendimento médico. “Nossa! Foi gente para o hospital. Os seguranças do SBT salvaram algumas pessoas”, comentou. Ele também destacou que, após o ocorrido, recebeu a visita dos pais de alguns jovens que estavam na plateia e que também se machucaram durante a confusão.

Esse episódio peculiar, que ocorreu em um momento em que o apresentador estava prestes a se mudar para a Globo, serviu como um lembrete sobre os riscos de manipular emoções em um meio tão volátil quanto a televisão ao vivo. Ao relembrar esse momento, Serginho deixa claro que, apesar de suas boas intenções, a tentativa de promover a paz entre as torcidas resultou em uma situação do tipo que jamais gostaria de reviver.

A frase "Foi uma bobagem" resume sua reflexão sobre o incidente, que ficou marcado na história de sua carreira. Mesmo com o arrependimento, Serginho continua a ser uma figura central no cenário televisivo brasileiro, sempre buscando abordar temas relevantes com leveza e sensibilidade.