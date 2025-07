Desempenho das duplas na décima Prova dos Casais do Power Couple

Desafio do Power Couple Brasil Oferece Bônus em Dinheiro

O programa "Power Couple Brasil" está repleto de emoções e desafios, com somente cinco casais ainda competindo na Mansão. Destes, apenas três conseguirão avançar para a grande final. Recentemente, a décima prova realizada entre os casais trouxe uma novidade: ao invés de garantir a imunidade, o desafio ofereceu um prêmio de R$ 40 mil.

Na dinâmica da prova, os casais não tiveram uma vaga fixa na berlinda e o pior desempenho não garantiu a segurança de nenhum participante. Isso aumentou a competição, trazendo mais tensão entre os casais.

As duplas Rayanne e Victor continuam se destacando, ocupando novamente a primeira posição no ranking geral. Até o momento, eles acumulam R$ 130 mil em prêmios. Durante a prova, o casal optou por vetar Nat e Eike, continuando sua estratégia de eliminar os rivais.

Os tempos que cada casal levou para concluir a missão foram os seguintes:

Carol e Radamés : 5 minutos e 57 segundos

: 5 minutos e 57 segundos Tali e Rafa : 6 minutos e 41 segundos

: 6 minutos e 41 segundos Rayanne e Victor : 6 minutos e 44 segundos

: 6 minutos e 44 segundos Adriana e Dhomini: 9 minutos e 10 segundos

A competição está acirrada e promete um desfecho emocionante. O programa "Power Couple Brasil 7" é exibido de segunda a sábado, às 22h30, na Record TV. Os fãs podem acompanhar os casais 24 horas por dia pelo PlayPlus.

O programa já completou dois meses no ar e, até agora, os telespectadores foram brindados com confusões, emoções, muita diversão e estratégias intensas entre os casais. Com a competição se afunilando, a expectativa é que os próximos episódios mantenham a adrenalina em alta na Mansão em Itapecerica.