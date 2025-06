Descontos e devoluções PSI/Cemig Saúde no contracheque de junho

Créditos e Descontos no Contracheque de Junho: O Que Você Precisa Saber

Recentemente, os contracheques do mês de junho trouxeram mudanças em créditos e descontos que afetam muitos funcionários. Entre as informações mais relevantes está a devolução do pagamento complementar do PSI (plano de saúde) no valor de R$ 771,42. Aqueles que não receberam essa devolução provavelmente tinham outros valores a serem descontados, o que resultou na compensação desse crédito.

Descontos Aplicados

Os contracheques ainda mostraram alguns descontos importantes, que são:

Coparticipação PRAS/PGE

Contribuição PSI do titular

Contribuição PSI: R$ 210,35

Contribuição PSI do mês anterior: R$ 210,35

Contribuição PSI para Dependente Especial (caso haja outras pessoas no plano)

É importante destacar que duas cobranças de R$ 210,35 se referem a meses diferentes: uma de junho e outra de março. A cobrança de R$ 210,35 datada de 15 de junho corresponde ao mês de maio.

Suspensão do Aumento de 60,5%

Uma decisão judicial suspendeu um aumento de 60,5% que afetou as mensalidades dos planos de saúde. Contudo, a Cemig Saúde ainda não devolveu os valores cobrados a mais durante os meses de março, abril e maio, quando o aumento estava em vigor. De forma atípica, a empresa considerou que a liminar da Justiça só tem efeito a partir de junho de 2025, o que gerou estranhamento.

As entidades responsáveis já apresentaram uma reclamação ao juiz sobre a falta de devolução dos valores cobrados a mais. O retorno ou não desses valores dependerá da posição da Justiça.

A Importância do Associativismo

A ABCF (Associação Brasileira de Colaboradores da Forluz) destaca a necessidade de fortalecer a união entre os participantes, inclusive financeiramente, para garantir proteção contra prejuízos relacionados à Forluz e à Cemig Saúde. Os custos com advogados e consultorias são altos e a colaboração de todos é essencial.

A associação convida todos a se tornarem sócios, reiterando que apenas associados têm direito a ações judiciais em defesa de seus direitos. O valor da mensalidade é acessível, apenas R$ 20,40 por mês.

Informações Adicionais e Redes Sociais

Para se inscrever, basta acessar o site da ABCF. Além disso, a associação convida os interessados a seguir suas redes sociais, como Facebook e Instagram, e a se inscrever no canal do YouTube para receber mais informações relevantes.

Estar informado é fundamental para proteger seus direitos e assegurar a qualidade dos serviços recebidos. A vigilância ativa é o melhor caminho para garantir que Forluz e Cemig Saúde ofereçam os melhores serviços a seus associados.