Grupo Santa Cruz divulga notas de falecimento

Nota de Falecimento

É com profunda tristeza que o Grupo Santa Cruz comunica o falecimento do Sr. Renato Torretta, de 63 anos, ocorrido no dia 24 de junho de 2025, na cidade de São Carlos. Renato era solteiro e deixa familiares e amigos que sentirão imensamente sua partida. A cerimônia de despedida acontecerá no dia 25 de junho, das 12h30 às 16h30, no Velório Santa Cruz Cerimoniais. Após isso, o cortejo seguirá para o sepultamento, que ocorrerá às 17h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Além disso, o Grupo Santa Cruz também informa com pesar o falecimento da Sra. Cecilia Marrara, de 92 anos, também no dia 24 de junho de 2025, em São Carlos. Cecilia, que era divorciada, deixa seus filhos e demais familiares e amigos. A cerimônia em homenagem a ela será realizada no dia 25 de junho, das 11h às 15h, no mesmo velório, com o sepultamento marcado para as 15h30, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Os familiares de ambos expressam gratidão pelas mensagens de carinho e apoio recebidas neste momento difícil. Caso alguém queira deixar uma mensagem de amor e solidariedade, podem fazê-lo nas plataformas disponíveis.

Convite à Missa de 7º Dia

A família do Sr. Angelo D’Almeida agradece a todos pelos gestos de amizade e apoio neste momento de luto. A missa de 7º dia em sua memória será celebrada no dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. A família antecipa seus sinceros agradecimentos pela presença e apoio.