Mike Shinoda fala sobre os álbuns mais desafiadores do Linkin Park

Linkin Park Celebra 25 Anos de Carreira com Reflexões sobre Álbum e Músicas Icônicas

Linkin Park, uma das bandas mais influentes do rock, completou recentemente 25 anos desde o seu debut. Ao longo desse período, a banda lançou oito álbuns de estúdio, sendo sete deles com o vocalista Chester Bennington, que infelizmente faleceu em 2017. O oitavo álbum marca o começo de um novo capítulo com a inclusão de Emily Armstrong.

Em uma recente entrevista, Mike Shinoda, guitarrista e vocalista da banda, falou sobre os desafios enfrentados na criação de alguns dos álbuns. Ele destacou o álbum "Hybrid Theory", lançado em 2000, como muito difícil de produzir, principalmente devido ao curto período de tempo que tiveram para compô-lo. Shinoda também mencionou "Minutes to Midnight", lançado em 2007, como o álbum mais complicado de ser realizado, devido ao seu processo longo e a necessidade de realizar muitas mudanças.

"Fazer nosso álbum de estreia foi complexo porque o tempo foi muito curto. Já ‘Minutes to Midnight’ levou cerca de 18 meses e teve mais de 150 demos", explicou. Shinoda relatou que o período de produção envolveu um intenso esforço emocional para reformular a banda, mas afirmou que, apesar das dificuldades, toda a equipe aproveitou o processo criativo.

Durante a entrevista, ele também relembrou músicas que considera marcantes na trajetória da banda. Dentre elas, "Waiting for the End", do álbum "A Thousand Suns", se destaca como um dos seus favoritos. Ele mencionou que "Papercut", a primeira faixa de "Hybrid Theory", encapsula a essência do que Linkin Park representa.

Shinoda destacou "In the End", o quarto single do álbum de estreia, como a música mais especial para ele. Ele recordou a criação da melodia no piano e o momento em que apresentou a canção ao baterista Rob Bourdon: "Eu praticamente criei uma sala de privação sensorial, sem janelas e com um sofá horrível. Ficava lá escrevendo até perder a noção do tempo", contou. "Acho que essa música tem um lugar especial no coração dos fãs e representa muito do que queríamos expressar."

Linkin Park continua a servir de inspiração para muitos fãs ao redor do mundo, mostrando que, mesmo com desafios, a música tem o poder de unir e transformar.